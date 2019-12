Como assistir a Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Adversários deste domingo, em partida programada para as 16 horas (de Brasília), no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro têm uma vasta história de confrontos. A Raposa precisa vencer o jogo e torcer por uma derrota do Ceará para não ser rebaixada. A partida será exibida pela TV Globo e pelo canal por assinatura Premiere.

A primeira partida do Clássico Palestrino aconteceu em 18 de maio de 1930, quando as homônimas equipes (ambas eram Societa Sportiva Palestra Italia) de Minas Gerais e de São Paulo duelaram em Belo Horizonte, com vitória dos donos da casa por 4 a 2.

Embora tenham as mesmas raízes italianas, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público mineiro e determinou que a partida deste domingo tenha apenas torcedores cruzeirenses. Na sexta-feira, o STJD tinha rechaçado o pedido feito pelo Cruzeiro de proibir a entrada de torcedores palmeirenses na partida.

Ao todo, Cruzeiro e Palmeiras protagonizaram 96 partidas e o retrospecto é marcado pelo equilíbrio. Os alviverdes têm 33 vitórias, enquanto cruzeirenses somam 35, além de outros 28 empates (142 gols a favor dos paulistas e 136 dos mineiros).

Apesar do equilíbrio, o Palmeiras não vence o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro há 10 anos. Na ocasião, pela edição de 2009, o Verdão triunfou por 2 a 1, com gols de Diego Souza e Vagner Love. Thiago Ribeiro fez para a Raposa.

Com 71 pontos conquistados, mesma pontuação do vice-líder Santos, o Palmeiras quer terminar a competição em segundo lugar. O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a 17ª colocação, possui 36 pontos, dois a menos que o Ceará, e precisa vencer de qualquer jeito para ter chances de se livrar do inédito rebaixamento.

Confira todos os confrontos da última rodada do Campeonato Brasileiro (todas as partidas às 16h, horário de Brasília)

Internacional x Atlético-MG

Cruzeiro x Palmeiras

Fortaleza x Bahia

Corinthians x Fluminense

Santos x Flamengo

Vasco x Chapecoense

Botafogo x Ceará

Avaí x Athletico-PR

Goiás x Grêmio

CSA x São Paulo

(com Gazeta Press)