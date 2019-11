Como assistir a Corinthians x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, 6, às 19h30, em Itaquera, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em um momento de forte turbulência. O clube paulista não vence há oito jogos e terá pela frente um adversário invicto há quatro partidas. Será o primeiro jogo do treinador interino Dyego Coelho à frente do elenco profissional. O jogo será transmitido via pay-per-view, pelo canal Premiere.

Com a demissão de Fabio Carille confirmada depois da goleada sofria contra o Flamengo, no último domingo 3, o Corinthians está apalavrado com Tiago Nunes e, respeitando o pedido do ex-treinador do Athlético Paranaense, deve manter o ex-jogador Coelho no cargo até o fim da temporada.

O objetivo do Corinthians continua sendo a vaga para a Libertadores do ano que vem. O clube ocupa a oitava posição, com 45 pontos, apenas um atrás do Athletico-PR, primeiro time do G6. O Fortaleza, dirigido por Rogério Ceni, é o 12º colocado, com 36 pontos, e espera manter a boa sequência.

Tabela e classificação do Campeonato Brasileiro

Coelho tem boas e más notícias vindas do departamento médico. Cássio, Fagner, Vagner Love e Everaldo não têm condições de jogo, enquanto Manoel e Danilo Avelar voltam.

A formação, porém, é a grande novidade. A tendência é que Ralf, Ramiro, Sornoza e Gustavo percam a vez. Pedrinho deve ganhar oportunidade no meio-campo, Janderson deve ser aposta na direita, com o argentino Mauro Boselli na referência.

Prováveis escalações:

Corinthians: Walter; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Boselli. Técnico: Dyego Coelho (interino)

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, Felipe Pires, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni