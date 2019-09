Como assistir a Corinthians x Del Valle pela semifinal da Sul-Americana

Uma sequência de tropeços o distanciou das primeiras posições do Brasileirão e agora o Corinthians foca todas a suas atenções à inédita taça da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 21h30, o clube paulista receberá o Independiente Del Valle, do Equador, na arena em Itaquera, na partida de ida da semifinal. O jogo não terá transmissão de TV e passará somente na plataforma de streaming DAZN.

O Corinthians é o único invicto desta edição da Sul-Americana, com quatro empates e quatro vitórias. Desde o início do torneio, o time jogou todos os jogos de ida em casa: empatou duas vezes e venceu outras duas. O diferencial para seguir vivo no torneio foi sofrer apenas um gol em Itaquera. “É Importante construir um bom resultado, ainda mais sem levar gols. Professor pede concentração, vamos tentar um resultado positivo”, afirmou o zagueiro Gil, que completará 200 jogos pelo clube alvinegro nesta quarta.

Para a partida contra os equatorianos, o técnico Fábio Carille não deu pistas da escalação. É certo que ele contará com os retornos do zagueiro Manoel e do lateral-esquerdo Danilo Avelar, que se recuperaram de problemas musculares, e também do atacante Clayson, que cumpriu suspensão no Brasileirão.

“É importante não achar que vamos vencer de qualquer maneira, de qualquer maneira não se vai a lugar nenhum. Num mata-mata sul-americano, se as equipes chegaram, têm qualidade. A outra equipe não é boba. É seguir fazendo o que fazemos quando vencemos e ter mais foco e atenção para não sermos surpreendidos em casa. Vamos melhorar e fazer uma grande partida”, encerrou o zagueiro.

O Independiente Del Valle chega pela primeira vez a uma semifinal na Sul-Americana. A equipe equatoriana eliminou nas quartas o Independiente, da Argentina. O time equatoriano, no entanto, também vem de derrota após sequência de três vitórias consecutivas. Vice-líder da competição nacional, perdeu por 2 a 0 para o líder Macará na última quarta-feira e viu a distância para a ponta aumentar ainda mais – agora, oito pontos separam as duas equipes na tabela e classificação (56 a 48).

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

Independiente del Valle: Pinos; Preciado, León, Schunke e Segovia; Pellerano, Franco, Mera e Dájome; Sánchez e A. Cabeza.