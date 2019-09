Como assistir a Colón x Atlético-MG pela semifinal da Sul-Americana

O Atlético-MG tentará aliviar a pressão vivida no Campeonato Brasileiro, na qual acumula cinco derrotas seguidas, na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, 19, diante do Colón, no estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN, que funciona em smartphones, smartTVs, tablets e videogames, e cuja mensalidade custa 37,90 reais depois de 30 dias de gratuidade.

A equipe mineira vem de uma derrota por 3 a 1 para o Internacional, em casa, pelo Brasileirão, e embarcou sob fortes protestos de uma torcida organizada do clube no aeroporto Tancredo Neves, em Confins (MG). Agora, o Atlético mira retomar a boa sequência na Sul-Americana, na qual eliminou Unión La Calera, do Chile, Botafogo e La Equidad, da Colômbia, nas fases anteriores.

O técnico Rodrigo Santana descartou clima de mistério na véspera, quando liberou a presença de jornalistas no treino realizado no CT do Newell’s Old Boys, em Rosário. Ele repetiu a mesma formação titular que já havia testado na última atividade que comandou em Belo Horizonte, com Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison e Elias; Chará, Vinícius e Cazares; Franco Di Santo.

Assim, o treinamento serviu para confirmar que o volante Jair, que se recupera de um problema muscular, será mesmo substituído por Zé Welison. No ataque, a novidade será a presença do argentino Franco Di Santo, que fará a sua estreia como titular. Ele entrará no lugar de Ricardo Oliveira, que foi liberado por motivos particulares e sequer viajou para a Argentina.

Para completar, Rodrigo Santana não terá à disposição Victor, Uilson, Maidana e Gustavo Blanco, que se recuperam de lesões. O meia-atacante Luan, que perdeu espaço na equipe, sequer foi relacionado para este jogo em Santa Fé.

O Colón, por sua vez, vem de uma sequência invicta de quatro partidas e também já está com sua escalação definida para a partida. O atacante Luis Rodríguez, que perdeu o seu pai no último domingo, já voltou a treinar e será titular. Em sua campanha até a semifinal, o Colón eliminou o Zulia, da Venezuela, o Argentinos Juniors, da Argentina, o River Plate, do Uruguai, e o Deportivo Municipal, do Peru.