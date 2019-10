Como assistir a Chapecoense x Corinthians pelo Brasileirão

Eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians agora volta todas as suas atenções ao Campeonato Brasileiro e nesta quarta-feira, 2, às 19h15, faz um jogo atrasado da 21ª rodada diante da Chapecoense, última colocada, em Chapecó. O jogo terá transmissão exclusiva do canal pago Premiere. VEJA fará o tempo real, com narração minuto a minuto.

Com 38 pontos e um jogo a menos, o Corinthians espera colar no terceiro colocado Santos, que tem 41. O técnico Fábio Carille faz mistério quanto a escalação, mas terá de volta Vagner Love, titular absoluto. Jadson é o desfalque pelo terceiro cartão amarelo.

Resta saber se Love jogará aberto, como no Equador, para o argentino Mauro Boselli ter sequência como centroavante, ou se o camisa 9 será escalado na referência, com Clayson aberto na ponta esquerda. Os meias Ramiro e Sornoza são os mais cobrados pela torcida, mas devem ter sequência entre os onze que iniciam.

Já a Chapecoense, que ocupa a 20ª colocação, com apenas 15 pontos, venceu apenas três jogos no campeonato, nenhum deles com o atual técnico Marquinhos Santos. O time poderá contar com o retorno do zagueiro Gum, mas a tendência é que Douglas siga como titular. Elicarlos, suspenso, é desfalque certo e abre possibilidade para Amaral e Tharlis.

O Corinthians venceu a Chapecoense por 1 a 0 em Itaquera no primeiro turno e tem bom retrospecto na Arena Condá. São cinco vitórias e apenas duas derrotas. Nunca houve um empate no palco da partida dessa quarta.

Prováveis escalações

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum (Douglas), Rafael Pereira e Roberto; Amaral (Tharlis), Márcio Araújo, Bruno Pacheco e Camilo; Arthur Gomes e Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Ramiro; Pedrinho, Sornoza e Clayson (Love), Vagner Love (Boselli). Técnico: Fábio Carille