Como assistir a Barcelona x Inter e a outros jogos da Champions

A segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa tem sequência nesta quarta-feira, 2, com oito partidas, com destaque para o duelo entre Barcelona e Inter de Milão, no Camp Nou, às 16h, pelo Grupo F. O atual campeã Liverpool recebe o Red Bull Salzburg, em Anfield, no mesmo horário.

O canal Esporte Interativo detém a exclusividade dos direitos e transmitirá as oito partidas desta terça em suas diversas plataformas (veja a lista completa abaixo). O jogo entre Barcelona e Inter será exclusivo do Facebook da emissora.

A grande dúvida em Barcelona diz respeito à escalação de Lionel Messi. O craque argentino ainda sente dores na coxa e foi poupado no jogo do fim de semana pela liga espanhola. Do lado da Inter, líder do Campeonato Italiano e embalada após a chegada do técnico Antonio Conte, os destaques são Romelu Lukaku e o chileno Alexis Sánchez, que pode reencontrar seu clube no Camp Nou.

Como assistir aos jogos desta quarta-feira da Champions League:

12h55

Slavia Praga X Borussia Dortmund (TNT / Facebook do Esporte Interativo / EI Plus)

13h55

Genk X Napoli (SPACE/ EI Plus)

16h

Barcelona x Inter de Milão (Facebook do Esporte Interativo)

Liverpool X Salzburg (TNT/ EI Plus)

Valencia X Ajax (SPACE/ EI Plus)

Zenit x Benfica (Facebook do Esporte Interativo)

Red Bull Leipzg x Lyon (Facebook do Esporte Interativo)

Lille x Chelsea (Facebook do Esporte Interativo)