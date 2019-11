Como assistir a Barcelona x Borussia e Liverpool x Napoli pela Champions

O Barcelona recebe o Borussia Dortmund nesta quarta-feira 27, a partir das 17h (de Brasília), no Camp Nou, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. A partida será transmitida apenas no Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus, plataforma de streaming do canal brasileiro, atual detentor dos direitos da Champions.

O time de Lionel Messi, com oito pontos, entra em campo para tentar assegurar a primeira colocação do Grupo F e a classificação antecipada às oitavas de final. O clube alemão é o vice-líder, com sete pontos, e precisa da vitória para assumir a liderança e garantir vaga para a próxima fase.

Simultaneamente, o Liverpool enfrenta o Napoli no estádio Anfield Road, em jogo válido pelo Grupo E. As duas equipes se classificarão em caso de vitória, mas, além disso, lutam pela liderança do grupo. O clube inglês, no momento, é o primeiro colocado com nove pontos, um a mais que o time italiano. A partida será transmitida pelo Esporte Interativo no canal TNT e no EI Plus.