Como assistir a Atlético de Madri x Barcelona pelo Campeonato Espanhol

O Atlético de Madri enfrenta o Barcelona neste domingo 1º, a partir das 17h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A partira terá transmissão apenas na TV fechada, pelo canal ESPN Brasil.

A partida marca o reencontro de Antoine Griezmann com seu antigo clube. O atacante francês despertou a ira de torcedores do time de Madri após se transferir para o Barcelona. O diretor-executivo do clube, Miguel Angel Marin, chegou a dizer, pouco antes do anúncio da saída do atleta, que ele nunca seria feliz na equipe catalã.

A previsão de Marin, até o momento, se concretizou, pois o francês não consegue ter um bom desempenho no Barcelona, que especula cada vez mais o retorno de Neymar. Em 17 jogos pelo novo clube, Griezmann balançou as redes somente cinco vezes e tem figurado entre os reservas nos últimos jogos. Para o reencontro com o Atlético, porém, ele deve entrar em campo como titular, pois o atacante Ousmane Dembelé está lesionado.

Sem Griezmann, o Atlético ocupa a quarta colocação do Campeonato Espanhol, com 25 pontos. O Barcelona, por outro lado, tem 28 e jogará para defender a liderança da competição – ameaçada pelo rival Real Madrid, segundo colocado, que também soma 28 pontos, mas com uma vitória a menos.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Atlético de Madri

Goleiro: Jan Oblak

Defensores: Kieran Trippier, Felipe, Mario Hermoso e Renan Lodi

Meias: Thomas Partey, Héctor Herrera, Saúl e Koke

Atacantes: João Félix e Álvaro Morata

Barcelona

Goleiro: Ter Stegen

Defensores: Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet e Júnior Firpo

Meias: Sergio Busquets, Ivan Rakitic e Frenkie De Jong

Atacantes: Antoine Griezmann, Lionel Messi e Luis Suárez