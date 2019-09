Como assistir a Athletico x Internacional pela final da Copa do Brasil

O Athletico Paranaense enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, 11, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O confronto será transmitido na TV aberta pela Rede Globo e na fechada pelo SporTV.

Tabela completa de jogos da Copa do Brasil 2019

O clube paranaense continua sua trajetória surpreendente na competição, depois de eliminar os favoritos Flamengo e Grêmio, atuais semifinalistas da Copa Libertadores. A equipe de Tiago Nunes, inclusive, eliminou o time gaúcho com dez desfalques, e deve praticamente repetir a escalação nesta quarta, ainda sem o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho, suspensos por doping, e sem o meia Bruno Nazário e o lateral-direito Jonathan, que se recuperam de lesão.

O Inter também deixou adversários fortes para trás, como o favorito Palmeiras e Cruzeiro, e chega como favorito na decisão da Copa do Brasil. O técnico Odair Helmann, assim como na última fase do torneio, não terá à disposição os meias Matheus Galdezani e Rodrigo Dourado, que tratam lesão no joelho.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Athletico-PR – Santos, Khellven, Robson Bambu, Léo Pereira, Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini e Nikão, Rony e Marco Rúben

Internacional – Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick e D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero