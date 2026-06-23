Como a TV Globo ‘ajudou’ a criar a CazéTV, hoje sua algoz na Copa

Ainda durante a pandemia de covid, visando a um corte geral de gastos com as coberturas esportivas, a TV Globo tomou uma decisão que, naquele momento, parecia a mais correta. Para sanar suas contas, precisou abrir mão de contratos milionários com organizações que detêm direitos sobre alguns esportes. Entre esses contratos revistos, havia a exclusividade da próxima Copa do Mundo, a de 2026.

Ao abrir mão dos direitos digitais do Mundial, deixou brecha para outros, ainda que em seu horizonte parecesse improvável que algum nome nacional pudesse arcar com aqueles altos custos. Eis que surge a Livemode, empresa que já negociava patrocínios para a Fifa, que viu uma brecha com um produto seu recém-criado e que estava em estágio inicial de expansão: a CazéTV. A Livemode então comprou esses direitos da Copa do Mundo 2026 e colocou tudo de graça no seu canal no YouTube. Para monetizar, cobra valores diversos de marcas para aparecer por ali.

Numa tacada de bons negócios, Casimiro, que vendeu 49% do canal no final de 2025, virou sócio da holding global da Livemode. Ele continua dando seu nome ao canal, ainda que agora o negócio seja dividido. Em paralelo, a TV Globo viu crescer o interesse dos jovens pela transmissão via YouTube. Atrasada no jogo, correu para colocar no ar sua GE TV, uma versão do Globo Esporte, mas “metidinha” a parecer antenada com a linguagem digital tão atrelada aos jovens. Ainda não emplacou. Pelo contrário, coleciona algumas bizarrices que não ajudam em nada a emplacar o produto.

Dizem, inclusive, que a ideia de um canal de transmissão nos moldes do que é hoje a CazéTV chegou a pairar sobre a mesa dos executivas da TV Globo no final da década passada. Acharam um acinte, visto que aquilo não teria a “linguagem do padrão Globo de qualidade”. Deu no que deu.

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A ascensão da CazéTV é um reflexo claro da transformação no consumo de conteúdo esportivo no Brasil. “O público mais jovem deixou de ser apenas espectador para se tornar participante da conversa, buscando formatos mais leves, linguagem nativa das plataformas digitais e uma experiência que mistura entretenimento, informação e interação em tempo real. O sucesso do canal mostra que a audiência não abandonou o esporte, ela apenas mudou de endereço. Para marcas, detentores de direitos e emissoras, isso representa uma mudança estrutural: o valor já não está apenas na transmissão, mas na capacidade de criar comunidades engajadas e relevantes. Em um mercado do tamanho do Brasil, onde o futebol é um ativo cultural de massa, plataformas como a CazéTV aceleram uma redefinição dos modelos de distribuição, monetização e relacionamento com o torcedor”, explica Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que faz a gestão de dezenas de clubes e entidades esportivas.

O fenômeno da CazéTV mostra que a disputa não é mais entre televisão e internet. A disputa é pela atenção. “O público, especialmente o mais jovem, passou a valorizar autenticidade, interação e linguagem mais próxima da sua realidade. A tecnologia foi apenas o meio; a verdadeira transformação aconteceu no comportamento do consumidor”, diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

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Agora a bola está dividida. Já há movimentações no mercado para que a emissora volte a comprar os direitos integrais da Copa do Mundo de 2030. Nada foi acertado por enquanto. A Fifa quer começar as negociações assim que cessar o apito da última partida. A CazéTV tem a seu favor todo o movimento e engajamento que passou a promover com suas transmissões nesta Copa. A Globo, por sua vez, tem a seu favor o poder financeiro de uma mídia tradicional, que não quer perder o mando de campo.

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