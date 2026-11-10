Como a polícia investiga a morte do pai do atacante Rony, do Santos, no Pará

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A Polícia Militar do Pará investiga a morte de Marigerson Barbosa Carneiro, pai do jogador Rony do Santos. Uma mulher foi presa em flagrante após o ataque a facadas. Há diferentes versões sobre a motivação: desde um suposto programa sexual não pago até uma relação amorosa. Saiba mais detalhes sobre o caso em apuração.

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A Polícia Militar do Pará investiga as circunstâncias da morte de Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, pai do jogador Rony, do Santos, ocorrida no município de Terra Alta. A suspeita do crime, identificada como Selma Cordovil, foi detida em flagrante após atingir a vítima com um golpe de faca na região do pescoço.

Qual é a hipótese levantada pela Polícia Militar?

Segundo informações prestadas pela Polícia Militar, a motivação para o ataque estaria relacionada à ausência de pagamento por parte de Marigerson Barbosa Carneiro de uma quantia que teria sido combinada por um suposto programa sexual. O idoso de 72 anos chegou a receber atendimento médico e foi encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela facada no pescoço. Selma Cordovil foi presa em flagrante pela corporação logo após o ocorrido.

O que dizem pessoas ligadas ao jogador sobre a suspeita?

Uma versão diferente sobre o relacionamento entre a vítima e a investigada foi relatada ao jornal O Globo por pessoas próximas a Rony. De acordo com esses relatos de pessoas ligadas ao atleta do Santos, Selma Cordovil teria mantido uma relação amorosa com Marigerson Barbosa Carneiro. A apuração policial busca esclarecer os fatos ocorridos na segunda-feira, 9, em Terra Alta, enquanto a mulher detida permanece à disposição das autoridades competentes.

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Como ocorreu o atendimento à vítima no local?

Após ser atingido pelo golpe de faca na área do pescoço, Marigerson Barbosa Carneiro recebeu primeiros socorros e acabou transportado para uma unidade hospitalar. Apesar da tentativa de salvar a vida do idoso, os médicos não conseguiram reverter o quadro e ele faleceu. O crime chocou o município paraense de Terra Alta e motivou a manifestação pública do atacante, que lamentou o falecimento e expressou o desejo de honrar a memória de seu pai.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.