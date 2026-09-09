Comitê Paralímpico inaugura exposição gratuita da Rio 2016 e tour com medalhistas

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O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) celebra os dez anos dos Jogos Rio 2016 com uma exposição gratuita em São Paulo. A mostra no CTPB reúne itens originais e oferece tours exclusivos com atletas medalhistas, como Daniel Dias. Uma chance única de reviver a emoção e a história desse grandioso evento.

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O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) inaugura nesta quarta, 9, uma exposição comemorativa dos dez anos dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A mostra realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, reúne itens originais da competição, como medalhas, tochas e uniformes, e conta com tours pelo espaço com medalhistas paralímpicos brasileiros.

A exposição permanecerá aberta até 27 de novembro com horário de visitação das 9h às 17h e entrada gratuita, sem necessidade de ingressos, no CTPB, na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, na Vila Guarani, na capital paulista.

A experiência do tour pelo CT com os atletas será realizada somente entre os dias 9 e 17 de setembro (exceto no domingo, dia 13), sempre às 14h30 (horário de Brasília). Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser reservados antecipadamente no site da Sympla. Cada dia contará com um medalhista paralímpico diferente.

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Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro em Paralimpíadas, está entre os atletas que realizarão o tour, assim como Evani Calado, Daniel Mendes, Shirlene Coelho e Claudiney Batista (confira a lista dos atletas ao final da matéria).

Além de itens dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a exposição conta com registros fotográficos, vídeos e fantasias de mascotes, assim como elementos relacionados à trajetória rumo à competição, desde a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede até símbolos que marcaram a edição.

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Confira lista de atletas do tour:

9 de setembro: Daniel Mendes

10 de setembro: Evelyn Oliveira e Gustavo Henrique

11 de setembro: Alessandro Silva e Felipe de Souza Gomes

12 de setembro: Diogo Ualisson e Shirlene Coelho

13 de setembro: não haverá tour

14 de setembro: Ricardo Costa de Oliveira e Silvânia Costa de Oliveira

15 de setembro: Evani Calado e Antonio Leme

16 de setembro: Claudiney Batista

17 de setembro: Daniel Dias