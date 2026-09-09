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Esporte

Comitê Paralímpico inaugura exposição gratuita da Rio 2016 e tour com medalhistas

Centro de Treinamento Paralímpico sedia mostra a partir desta quarta, 9, até novembro; tour com medalhistas será realizado até dia 17 de setembro

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 13h40
Mascote Tom dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, azul com cabelo de folhas verdes e amarelas, braços laranja, sorrindo e apontando para três bonecos de pelúcia dele em caixas de acrílico, em um ambiente interno com paredes de madeira clara e plantas ao fundo
Mascote da Rio 2026 na exposição comemorativa de dez anos (Alê Cabral/CPB/Divulgação)
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O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) inaugura nesta quarta, 9, uma exposição comemorativa dos dez anos dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A mostra realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, reúne itens originais da competição, como medalhas, tochas e uniformes, e conta com tours pelo espaço com medalhistas paralímpicos brasileiros.

A exposição permanecerá aberta até 27 de novembro com horário de visitação das 9h às 17h e entrada gratuita, sem necessidade de ingressos, no CTPB, na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, na Vila Guarani, na capital paulista. 

A experiência do tour pelo CT com os atletas será realizada somente entre os dias 9 e 17 de setembro (exceto no domingo, dia 13), sempre às 14h30 (horário de Brasília). Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser reservados antecipadamente no site da Sympla. Cada dia contará com um medalhista paralímpico diferente.

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Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro em Paralimpíadas, está entre os atletas que realizarão o tour, assim como Evani Calado, Daniel Mendes, Shirlene Coelho e Claudiney Batista (confira a lista dos atletas ao final da matéria).

Além de itens dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a exposição conta com registros fotográficos, vídeos e fantasias de mascotes, assim como elementos relacionados à trajetória rumo à competição, desde a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede até símbolos que marcaram a edição. 

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Confira lista de atletas do tour: 

  • 9 de setembro: Daniel Mendes
  • 10 de setembro: Evelyn Oliveira e Gustavo Henrique
  • 11 de setembro: Alessandro Silva e Felipe de Souza Gomes
  • 12 de setembro: Diogo Ualisson e Shirlene Coelho
  • 13 de setembro: não haverá tour
  • 14 de setembro: Ricardo Costa de Oliveira e Silvânia Costa de Oliveira
  • 15 de setembro: Evani Calado e Antonio Leme
  • 16 de setembro: Claudiney Batista
  • 17 de setembro: Daniel Dias
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