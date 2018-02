Comitê Olímpico dos EUA se desculpa com atletas abusadas

O presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, Larry Probst, pediu desculpas em nome da instituição a todas as atletas que foram abusadas por Larry Nassar, ex-médico da seleção de ginástica do país, que pode pegar até 300 anos de prisão por seus crimes.

“Para as mulheres que escolheram testemunhar e, também, para aquelas que não o fizeram, vocês demonstraram tremenda bravura, atitude e força nas mais difíceis circunstâncias imagináveis, me permitam dizer isso: O sistema olímpico falhou com vocês e nós lamentamos muito” declarou Probts, em entrevista ao jornal americano USA Today.

Ao todo, 265 atletas acusaram Nassar de abuso sexual, inclusive, com algumas acusações anteriormente realizadas por atletas de Taekwondo e Patinação de velocidade, em 2011, 2013 e 2015, mas não investigadas pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos no período. Depois de dizer que o Conselho do Comitê está ‘furioso’ com o caso de Nassar, Larry Probst assumiu o erro da instituição.

“Foi claramente um erro, nós deveríamos estar mais presentes, foi um erro de julgamento”, apontou. Probst ainda deixou claro que a instituição vai colaborar com a investigação da organização.