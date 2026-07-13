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Esporte

Comemorações de Victoria Beckham viralizam após classificação da Inglaterra para semifinal

As expressões da modelo contrastavam àqueles que torciam à sua volta

Por Gabriel Bussolotti Silveira 13 jul 2026, 11h49
Victoria Beckham comemorando após o gol da Inglaterra
Victoria Beckham comemorando após o gol da Inglaterra (Jean Catuffe/Getty Images)
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Comemorações de Victoria Beckham viralizam após classificação da Inglaterra para semifinal Priorizar nos meus resultados Google

Após a vitória dramática sobre a Noruega, a Inglaterra se classificou para semifinal da Copa do Mundo, no último sábado, 11. Porém, o que repercutiu na internet não foram os gols do meio campista inglês Jude Bellingham ou os lances do atacante noruguês Erling Haaland. Depois do jogo, o assunto mais comentado foi a reação pouco efusiva de Victoria Beckham ao gol da seleção inglesa.

As quartas de final entre Inglaterra e Noruega foram emocionantes. A seleção inglesa manteve uma superioridade sobre o algoz do Brasil durante a maior parte do jogo, porém o placar não correspondeu a esse domínio. A Noruega, com Andreas Schjelderup, fez o primeiro gol da partida aos 16 minutos do primeiro tempo e a Inglaterra empatou com o Bellingham ainda nos acréscimos do mesmo período. O tempo normal acabou empatado, o que levou o confronto à prorrogação. Aos 93 minutos, o meio campista inglês de 23 anos, eleito o melhor da partida, fez mais um e garantiu a classificação para semifinal da Copa do Mundo.

Apesar do jogo eletrizante, o que mais viralizou nas redes sociais não ocorreu dentro de campo. Gerando diversos memes e comentários, a repercussão maior foi em cima da reação de Victoria Beckham ao gol de empate inglês. No camarote do Hard Rock Stadium, em Miami, a cantora manteve uma expressão séria mesmo se tratando de uma retomada da Inglaterra no jogo. Em contraste, David Beckham, o marido de Victoria, comemorou efusivamente ao seu lado, assim como as outras pessoas que também estavam no camarote.

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Mas Victoria não se incomodou com a repercussão e entrou na brincadeira. A ex-integrante do grupo Spice Girls postou registros da comemoração em suas próprias redes sociais e tratou o momento com bom humor. David Beckham também reagiu a viralização de forma descontraída. Em uma postagem da comediante e escritora norte-americana Jenny Johnson, o ex-jogador comentou: “Eu garanto que ela estava comemorando por dentro, as reações dela eram um pouco mais lentas que as minhas”, completando com emojis de risos.

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