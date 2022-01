Começam as vendas de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar

A cerca de 10 meses do início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Fifa abriu a primeira fase da venda de ingressos para a competição, nesta quarta-feira, às 7h de Brasília. O torneio, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro, conta com entradas a partir de 1700 reais para a partida inaugural, no estádio Al Bayt. Elas podem ser solicitadas no site indicado da entidade.

A primeira fase da venda de ingressos vai desta quarta até 8 de fevereiro, e não haverá diferença entre o momento dos pedidos. De acordo com a entidade, todos os ingressos serão reservados, buscando atender um maior número de pessoas.

Em caso de mais entradas solicitadas do que capacidade dos estádios, sorteios definirão uma lista de prioridade de compra. A resposta quanto à aprovação acontecerá até dia 8 de março, quando o comprador será notificado de seus prazos de pagamento.

Seguindo o protocolo dos três últimos mundiais, os residentes do país-sede terão acesso a uma categoria de preço especial. Para este mundial, moradores do Catar poderão adquirir ingressos a partir de 40 riais (moeda oficial do país), algo em torno de 60 reais brasileiros. Para o restante do público, uma entrada para a abertura custará a partir de 1700 reais e, para a final, 3300 reais.

Como comprar

Para adquirir os ingressos, basta entrar neste link. Os preços e prazos podem ser verificados no próprio site.