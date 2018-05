Com volta de ‘craque’, Islândia anuncia 23 convocados para Copa

A Islândia anunciou nesta sexta-feira os 23 jogadores que irão defender o país em sua primeira Copa do Mundo. Diferentemente do que fizeram Rússia e Polônia, que fizeram uma pré-lista de convocação, os islandeses já definiram a lista final de jogadores e a novidade principal ficou por conta da presença de Gilfy Sigurdsson, jogador do Everton e referência técnica da equipe comandada por Heimir Hallgrímsson.

No dia 10 de março, Sigurdsson deixou o gramado na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton com dores no joelho que, posteriormente se confirmaram em lesão com o risco de perder o Mundial. Mesmo em fase final de recuperação, o meia foi convocado e a expectativa que ele participe da estreia na Copa, dia 16 de junho, contra a Argentina. Além dos comandados de Jorge Sampaoli, a Islândia terá pela frente Nigéria e Croácia, dias 22 e 26.

O limite imposto pela Fifa para o anúncio dos 23 convocados é dia 4 de junho, dez dias antes da abertura. Por isso mesmo, a expectativa é de algumas seleções divulguem uma lista inicial com mais jogadores que o permitido, para que a definição seja feita após um período de treinamentos. O caminho escolhido pela Islândia é o mesmo de Tite, que na próxima segunda-feira, dia 14, divulga a convocação da Seleção Brasileira.

Confira os 23 jogadores convocados pela Islândia para a disputa da Copa do Mundo:

Goleiros: Hannes Pór Halldórsson (Randers – Dinamarca), Frederik Schram (Roskilde – Dinamarca) e Rúnar Alex Rúnarsson (Nordsjaelland – Dinamarca);

Defensores: Ari Freyr Skúlason (Lokeren – Bélgica), Hördur B. Magnússon (Bristol City), Hólmar Örn Eyjólfsson (Levski Sofia – Bulgária), Kári Árnason (Aerdeen – Escócia), Sverrir Ingi Ingason (Rostov – Rússia), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Samúel K. Fridjónsson (Valerenga – Noruega) e Birkir Már Saevarsson (Valur – Islândia);

Meias: Jóhann Berg Gudmundsson (Burnley), Arnór Ingvi Traustason (Mälmo – Suécia), Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City), Ólafur Ingi Skúlason (Karabukspor – Turquia), Gylfi Sigurdsson (Everton), Emil Hallfredsson (Udinese) e Birkir Bjarnason (Aston Villa);

Atacantes: Rúrik Gíslason (Sandhausen – Alemanha), Björn B. Sigurdarson (Rostov), Albert Gudmundsson (PSV), Alfred Finnbogason (Augsburg) e Jón Dadi Bödvarsson (Reading)