Com tumor e cirurgia marcada, esgrimista brasileira passa mal em estreia

A brasileira Nathalie Moellhausen deu um susto nos torcedores que acompanhavam a estreia da esgrima nos Jogos de Paris, neste sábado, 27. A atleta de 38 anos, que descobriu um tumor benigno na região do cóccix no começo do ano, passou mal no terceiro tempo do combate, paralisado por alguns minutos para atendimento médico.

Nathalie foi derrotada por 15 a 11 pela canadense Xiao Ruie.

Na reta final da preparação para os Jogos, a brasileira passou por uma crise de lombalgia e foi hospitalizada. Os médicos da atleta então identificaram o tumor da esgrimista, que recebeu ok para competir em Paris, mas está com cirurgia marcada para a próxima segunda-feira, 29, para retirada do tumor e descompressão do local.

Depois da derrota, Nathalie optou em voltar ao hospital para ser reavaliada por seu médico, já que é moradora de Paris. Em nota, o Comitê Olímpico do Brasil afirmou que os médicos do próprio COB acompanharam a esgrimista durante a competição neste sábado e também se encaminharam para o hospital após a disputa.

