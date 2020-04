Com Superliga de vôlei cancelada, Taubaté se autoproclama ‘campeão moral’

View this post on Instagram

Em reunião virtual realizada na segunda-feira (20/04), foi confirmado que EMS Taubaté Funvic termina como 1º colocado e fica com as vagas no Sulamericano e na Supercopa Após 21 jogos disputados, o EMS Taubaté Funvic terminou a competição como líder, com 54 pontos ganhos, em uma campanha de 17 vitórias e 4 derrotas. Na última partida disputada, a equipe venceu o Sada Cruzeiro (MG) por 3 sets a 0, fora de casa. O EMS Taubaté Funvic fica com as vagas no Campeonato Sulamericano de Vôlei e na Supercopa, que seriam destinadas ao time campeão da atual edição da Superliga masculina. 🏠#FiqueEmCasa . . ⚪🔵 ORGULHO DE SER TAUBATÉ!! ⚪🔵 #MinistérioDaSaúde #COVID19 #Coronavírus #Superliga #EMS #SuaSaúdeMerece #OrgulhoDeSerTaubate #JogandoJunto #VoleiTaubate #Taubate #VôleiBrasil #TodosContraCoronavírus #TimeÚnicoTaubaté

