Com rivais definidos, Tite projeta evolução do Brasil até a Copa

Os primeiros adversários da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato serão Suíça, Costa Rica e Sérvia. O técnico Tite, ciente dos rivais que enfrentará na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia 2018, projeta uma evolução da equipe nacional até o torneio.

“Devemos ter a real dimensão, as características da competição são muito importantes. Precisamos crescer no aspecto tático e fazer os ajustes físicos para chegar na melhor condição. Pela pressão e pelas expectativas, tem também o emocional”, afirmou o treinador.

Logo após o sorteio dos grupos, realizado no Kremlin durante a tarde de sexta-feira, Tite evitou entrar em detalhes sobre os adversários. E reiterou o foco em cuidar da preparação de sua equipe até a estreia na Copa do Mundo, no mês de junho.

“Vou desafiar, vou incentivar, vou fazer todo o trabalho possível para que possa crescer. Mas não sei quanto essa equipe pode crescer. Tenho 16 jogos na Seleção Brasileira. Isso é (equivalente a) quase que três meses de clube”, declarou o sucessor de Dunga no time nacional.

Cabeça de chave do Grupo E, o time comandado por Tite enfrenta a Suíça às 15 horas (de Brasília) do dia 17 de junho, em Rostov-on-Don. Às 9 horas de 22 de junho, o duelo é com a Costa Rica, em São Petersburgo. No último jogo da primeira fase, às 15 horas de 27 de junho, o Brasil pega a Sérvia, em Moscou.

Nos últimos amistosos já marcados antes da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira encara Rússia e Alemanha, em março. A convocação final deve ser anunciada por Tite durante a primeira quinzena de maio, com apresentação na Granja Comary na segunda quinzena.