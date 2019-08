Com renovação de contrato, Tom Brady jogará nos Patriots até os 44 anos

O quarterback Tom Brady segue desafiando os limites do envelhecimento para um atleta de ponta. O jogador californiano, que acaba de completar 42 anos, firmou um novo contrato com o New England Patriots, time dos arredores de Boston, e jogará futebol americano profissionalmente até pelo menos os 44 anos – o novo vínculo se encerra ao final da temporada de 2021, cuja partida final, o Super Bowl, acontece em Fevereiro de 2022.

Brady é o atual campeão da NFL, e seu novo contrato lhe garantirá vencimentos de 75 milhões de dólares nos próximos três anos: serão 23 milhões de dólares para jogar em 2019, 30 milhões de dólares em 2020 e 32 milhões de dólares em 2021. Embora não seja o jogador mais bem pago da liga, essa é a remuneração mais alta que hexacampeão do Superbowl receberá nessas duas décadas que atua como profissional.

A forma física de Brady, que permite que ele continue sendo um dos principais jogadores da NFL apesar de já ser um quarentão, já virou até seriado. Em Tom vs Time, exibido pelo Facebook Watch, o jogador mostra a sua rotina regrada e de cuidados com o corpo para manter um nível profissional – e para desespero da esposa brasileira Gisele Bündchen, que gostaria de ver o marido já aposentado a essa altura da vida.

O assunto também virou livro. Em O Método TB12: Como Alcançar Uma Vida Inteira de Alto Rendimento (TB12 é uma referência às iniciais do nome do quarterback e ao número que ele utiliza), Tom Brady dá dicas de condicionamento físico, estilo de vida e até de alimentação, dividindo as receitas fazem parte de seu cardápio de alimentação.

A temporada 2019 da NFL começa no dia 5 de setembro, com o jogo entre Chicago Bears e Green Bay Packers. O New England Patriots de Tom Brady é o atual campeão da liga e estreia no dia 8, contra o Pittsburgh Steelers.