Com recorde, Will Power garante pole em etapa da Indy

Por AE

Mid-Ohio, EUA – O australiano Will Power confirmou o bom momento na etapa de Mid-Ohio da Fórmula Indy com um recorde no circuito americano neste sábado. Ele faturou sua terceira pole position do ano ao registrar o melhor tempo registrado nesta pista: 1min05s6662.

Com esta marca, ele superou um recorde de 13 anos, que pertencia a Dario Franchitti desde 1999 e que fora igualado pelo brasileiro Gil de Ferran em 2000. “Estou tão cansado que estou tremendo. Este lugar exige muito da parte física”, comentou Power, ao fim da classificação.

“Este treino foi mais duro que tive neste ano. Forcei ao limite desde o início. Nunca coloquei tanta energia em uma volta. Estava determinado a buscar a pole porque a posição de largada neste circuito é muito importante. E também existe previsão de chuva”, comentou Power.

Terceiro colocado no campeonato, o australiano será seguido de perto na largada pelo escocês Dario Franchitti e pelo francês Simon Pagenaud. O líder da competição, o americano Ryan Hunter-Reay, sairá apenas em sétimo, enquanto o vice-líder Hélio Castroneves vai largar apenas da 22ª colocação.

O brasileiro teve um dia tumultuado neste sábado. Ele machucou a mão esquerda em acidente com Mike Conway no último treino livre, mas não teve problemas para disputar a classificação. Ficou em 12º lugar. No entanto, caiu para o pelotão traseiro ao ser punido por ter trocado o motor do seu carro.

Com esta mudança no grid, o brasileiro mais bem classificado será Rubens Barrichello, em 14º. Seu companheiro de equipe, Tony Kanaan sairá do 18º posto. A corrida deste domingo está marcada para as 14 horas (de Brasília).