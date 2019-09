Com recorde, City goleia Watford e segue na briga pela ponta do Inglês

O relógio do árbitro marcava 18 minutos do primeiro tempo e o placar já era de 5 a 0 para o Manchester City diante do Watford, na manhã deste sábado, 21, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. A partida, que aconteceu no Etihad Stadium, porém, terminou com resultado ainda mais elástico: dando resposta pela derrota no último compromisso do nacional, os comandados de Pep Guardiola aplicaram um histórico 8 a 0 – o resultado inicialmente construído foi o mais rápido da história da Premier League.

Os gols foram marcados por Bernardo Silva (hat-trick), David Silva, Aguero, Mahrez, Otamendi e De Bruyne. O primeiro gol veio aos incríveis 50 segundos de jogo, quando De Bruyne recebeu de Mahrez e cruzou perfeitamente para David Silva completar na pequena área. Sem se abalar, o visitante foi para cima e quase empatou com Deulofeu, aos três minutos, mas um pênalti para os Citizens em seguida mandou tudo por água abaixo, convertido por Aguero. Aos 12, em cobrança de falta, Mahrez ampliou a vantagem.

Os tentos continuaram vindo. Aos 14, em apagão do Watford, De Bruyne cobrou escanteio, Otamendi desviou e Bernardo Silva se abaixou para fazer o quarto. Aos 17, Otamendi aproveitou chute de Aguero e fez o quinto de carrinho. No segundo tempo, Bernardo Silva deixou mais dois, anotando um hat-trick, e De Bruyne completou a goleada.

Com o resultado, o Manchester City recupera a confiança e também a segunda colocação, com 13 pontos, a dois do líder Liverpool, que ainda joga na rodada. Já o Watford conheceu sua segunda derrota seguida e está na lanterna da competição, com dois pontos na conta.

Na próxima rodada, o City enfrenta o Everton fora de casa, no sábado, às 13h30 (de Brasília), mas antes possui um compromisso no meio da semana diante do Preston pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Já o Watford visita os Wolves na Premier League, no sábado, mas também tem compromisso pela Copa, diante do Swansea City, em casa.

Outros resultados

Mais cedo, o Tottenham começou ganhando com gol de Harry Kane aos 29 minutos, no King Power Stadium, mas o Leicester conseguiu a virada por 2 a 1 com tentos de Ricardo Pereira e James Madison. Com o resultado, os Spurs são os quintos colocados, com oito pontos somados.

Confira os resultados de todos os jogos deste sábado:

08h30 – Leicester 2 x 1 Tottenham

11h – Burnley 2 x 0 Norwich

11h – Everton 0 x 2 Sheffield Utd

11h – Manchester City 8 x 0 Watford