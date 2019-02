Com pouco espaço, Michael Owen deixa o Manchester United

A passagem de Michael Owen no Manchester United se encerrará sem muito brilho. O atacante não terá seu contrato renovado com os ‘Red Devils ‘para a disputa da próxima temporada.

‘Eu amei cada minuto dos três anos que passei neste clube fantástico. Gostaria de agradecer aos jogadores, funcionários e torcida pelo apoio e desejo a eles o melhor para o futuro’, publicou o atleta no Twitter.

O inglês afirmou não ter nenhum plano imediato para sua carreira. ‘Por enquanto planejo ter uma folga para pensar melhor no meu futuro’, declarou.

Owen não conseguiu se firmar na equipe titular do Manchester United. Apesar de ter feito boas contribuições na Copa da Liga e na Liga dos Campeões, o atacante sofreu com lesões e só disputou uma partida no último Campeonato Inglês.