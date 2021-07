Com pódio jamaicano e recorde, Elaine Thompson vence os 100 metros rasos

1/6 Thompson posa diante do novo recorde olímpico - (Jewel Samad/AFP) 2/6 A atleta Elaine Thompson-Herah em ação durante a prova dos 100m rasos - (Jeff Pachoud/AFP) 3/6 A jamaicana Elaine Thompson-Herah comemorando após vencer a prova dos 100m rasos - (Odd Andersen/AFP) 4/6 A atleta Elaine Thompson-Herah comemorando com a bandeira da Jamaica - (Jeff Pachoud/AFP) 5/6 A atleta Elaine Thompson-Herah posando com a bandeira jamaicana - (Jeff Pachoud/Inovafoto) 6/6 A atleta Elaine Thompson-Herah comemorando com a bandeira da Jamaica - (Javier Soriano/AFP)

Elaine Thompson-Herah segue sendo a mulher mais rápida do mundo. Na manhã deste sábado, 31, a campeã da Rio-2016 voltou a vencer a prova dos 100 metros rasos feminino nos Jogos de Tóquio, com o tempo de 10s61, o novo recorde olímpico, em prova que registrou um pódio 100% jamaicano sob um show de luzes no Estádio Olímpico da capital japonesa.

Campeã em Pequim-2008 e Londres-2012, e bronze na Rio-2016, Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 34 anos, não conseguiu repetir o tricampeonato do compatriota Usain Bolt e ficou com a prata (10s74); a também jamaicana Shericka Jackson levou o bronze (10.76). As duas não esconderam a decepção ao ver a compatriota cruzar a linhar de chegada.

Elaine Thompson superou o antigo recorde olímpico de 10h62 estabelecido nos Jogos de Seul-1988 pela americana Florence Griffith Joyner (1959-1998). Por pouco, a jamaicana não superou também o recorde mundial de Griffith Joyner, de 10s49, batido em um campeonato nos EUA em 1988— uma marca tão impressionante que sempre levantou suspeitas sobre doping.