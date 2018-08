Ronaldo é internado em Ibiza e anuncia alta nesta segunda

De férias em Ibiza, na Espanha, o ex-atacante Ronaldo Fenônemo foi internado na tarde de sexta-feira no Hospital de Can Misses. Segundo o jornal Diario de Ibiza, ele foi diagnosticado com um quadro de pneumonia quando deu entrada na emergência da instituição pública.

O ex-atleta começou o tratamento no hospital público e no início de sábado pediu alta e se transferiu para a UTI da Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro médio privado. De acordo com o veículo espanhol, a evolução está sendo positiva.

O jogador se manifestou na manhã deste domingo, pelo Twitter: “Pessoal, tive um quadro de forte gripe aqui em Ibiza, cheguei a ser internado na sexta-feira, mas já está tudo sob controle! Amanhã recebo alta e volto pra casa! Obrigado a todos pelas mensagens e carinho!”

Atual comentarista da TV Globo em jogos da seleção e empresário, Ronaldo foi ao balneário europeu de férias.

Nas últimas aparições públicas, o ex-atacante participou da cobertura da TV Globo durante a disputa da Copa do Mundo, realizada entre 14 de junho e 15 de julho, e depois cumpriu compromissos com o Real Madrid, clube que ele defendeu na carreira e do qual é embaixador.

No dia da apresentação de Vinicius Junior no clube espanhol, em 20 de julho, no estádio Santiago Bernabéu, Ronaldo participou da cerimônia e afirmou que o ex-jogador do Flamengo é a “maior esperança do futebol brasileiro”.

(com Estadão Conteúdo e Gazetapress)