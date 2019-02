Com parceria, governo paulista evita gastar com Itaquerão

1. Vista noturna do lado de fora do Itaquerão zoom_out_map 1 /37 Vista noturna do lado de fora do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna do lado de fora do Itaquerão

2. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 2 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

3. Placa metálica de 75 metros para a cobertura do Itaquerão zoom_out_map 3 /37 Placa metálica de 75 metros para a cobertura do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Placa metálica de 75 metros para a cobertura do Itaquerão

4. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 4 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

5. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 5 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

6. Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo zoom_out_map 6 /37 Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo

7. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 7 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

8. Vista geral da obra do estádio do Corinthians em Itaquera, Zona Leste de São Paulo zoom_out_map 8 /37 Vista geral da obra do estádio do Corinthians em Itaquera, Zona Leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista geral da obra do estádio do Corinthians em Itaquera, Zona Leste de São Paulo

9. Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão zoom_out_map 9 /37 Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão

10. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 10 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

11. Operário posa para foto no setor oeste durante o expediente, na construção do estádio do Itaquerão zoom_out_map 11 /37 Operário posa para foto no setor oeste durante o expediente, na construção do estádio do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operário posa para foto no setor oeste durante o expediente, na construção do estádio do Itaquerão

12. Vista noturna do setor oeste do estádio Itaquerão zoom_out_map 12 /37 Vista noturna do setor oeste do estádio Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna do setor oeste do estádio Itaquerão

13. Operário trabalha no setor oeste da obra do Itaquerão zoom_out_map 13 /37 Operário trabalha no setor oeste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operário trabalha no setor oeste da obra do Itaquerão

14. Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão zoom_out_map 14 /37 Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão

15. Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 15 /37 Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

16. Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 16 /37 Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

17. Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão zoom_out_map 17 /37 Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão

18. Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo zoom_out_map 18 /37 Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo

19. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 19 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

20. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 20 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

21. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 21 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

22. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 22 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

23. Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão zoom_out_map 23 /37 Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão

24. Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão zoom_out_map 24 /37 Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão

25. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 25 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

26. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 26 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

27. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 27 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

28. Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão zoom_out_map 28 /37 Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham no setor Leste da obra do Itaquerão

29. Operário trabalha no setor leste da obra do Itaquerão zoom_out_map 29 /37 Operário trabalha no setor leste da obra do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Operário trabalha no setor leste da obra do Itaquerão

30. Vista das arquibancadas do lado Leste do Itaquerão zoom_out_map 30 /37 Vista das arquibancadas do lado Leste do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Vista das arquibancadas do lado Leste do Itaquerão

31. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 31 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

32. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 32 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

33. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 33 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

34. Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 34 /37 Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras no setor oeste do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

35. Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo zoom_out_map 35 /37 Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Vista noturna das obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, região leste de São Paulo

36. Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo zoom_out_map 36 /37 Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA) Operários trabalham dia e noite para erguer estádio do Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo

37. Placa metálica de 75 metros para a cobertura do Itaquerão zoom_out_map 37/37 Placa metálica de 75 metros para a cobertura do Itaquerão (Ivan Pacheco/VEJA) Placa metálica de 75 metros para a cobertura do Itaquerão

“O estádio é privado. A parte do governo é de estrutura para a cidade. Não íamos colocar dinheiro público para viabilizar esse empreendimento”, disse Alckmin

O governo de São Paulo conseguiu se livrar de sua fatia de gasto de dinheiro público na construção do Itaquerão. A obra, financiada pelo BNDES (ligado ao governo federal) e beneficiada por generosa isenção fiscal (graças à administração municipal), precisa de uma adaptação para receber a abertura da Copa do Mundo de 2014 – a ampliação da capacidade para 67.000 pessoas, conforme exige a Fifa. Inicialmente, essa despesa seria bancada pelo caixa estadual, fazendo com que as três esferas de governo contribuíssem para a construção. Nesta terça-feira, porém, o governador Geraldo Alckmin anunciou uma parceria com o setor privado para evitar a aplicação da verba do estado na arena corintiana. A AmBev será a parceira do Corinthians na construção das 20.000 cadeiras temporárias do estádio (cuja capacidade total prevista no projeto original é de 47.000 pessoas). O anúncio foi feito em evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pelo governador, que costurou o acordo entre a empresa e o clube.

Leia também:

Leia também: Itaquerão ganha telão gigante, mas perde a verba estadual

O Corinthians usou a exigência da Fifa para evitar colocar a mão no bolso – como sabia que a ampliação temporária era indispensável para São Paulo receber a abertura da Copa, cobrou do governo a ajuda financeira para montar as arquibancadas provisórias. Alckmin, no entanto, não quis empregar dinheiro público no projeto. Para resolver o impasse, o governador procurou a AmBev, que aceitou a parceria e custeará os trabalhos. “O estádio é privado. A parte do governo é de estrutura para a cidade, que estamos fazendo no cronograma”, declarou o governador, em referência às obras de infraestrutura na Zona Leste, onde o estádio está sendo construído. “Não íamos colocar dinheiro público para viabilizar esse empreendimento. Havia esse problema porque era algo específico para a Copa. Quero agradecer à AmBev por essa parceria.” O valor previsto inicialmente para a adaptação do estádio para o Mundial era de 70 milhões de reais. Passado à iniciativa privada, o projeto passou a ser orçado pela metade do preço, 35 milhões de reais.

A AmBev admitiu que ainda procura outros parceiros para patrocinar a ampliação. A empresa não terá grandes benefícios com o investimento, já que não poderá fazer a exploração publicitária nas arquibancadas durante o Mundial (a Fifa permite apenas que os patrocinadores oficiais da Copa exibam suas marcas nas arenas). A empresa explicou, no entanto, que decidiu aceitar a parceria proposta por Alckmin por possuir fortes relações com o futebol. O vice-presidente do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, admitiu que encontrar uma empresa que aceitasse o acordo foi um “desafio”. “Quero destacar que essa solução mostra como São Paulo resolve seus problemas. Não é um estádio do governo”, afirmou o dirigente, tentando rebater uma crítica frequente ao projeto. “Conseguimos resolver um problema coletivo através de um esforço adicional do setor privado.” Assim como no resto do canteiro de obras, os trabalhos nas arquibancadas móveis serão supervisionados pela Odebrecht, empreiteira responsável pela construção do estádio.

Leia também:

Corinthians tenta impedir a paralisação da obra do Itaquerão

Galeria de fotos: Os operários que erguem o Itaquerão em SP

Itaquerão x Arena Palestra: qual estádio vai sair primeiro?

No país dos apelidos, o desafio de lucrar com um ‘Itaquerão’

(Com Estadão Conteúdo)