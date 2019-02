‘Com o coração partido’, Michel lamenta saída de Geraldo

Um dos mais atnigos do elenco alvinegro, o volante Michel foi o escolhido para conceder entrevista coletiva após o treino desta terça-feira, e se emocionou ao falar sobre a saída do meia Geraldo para o Vitória, confirmada pela manhã.

‘Estou de coração partido. Não estou me despedindo apenas do meu companheiro de clube. Estou me despedindo daquele que é meu pai, meu irmão, meu amigo, meu capitão’, disse o atleta.

Michel também falou sobre a amizade com Geraldo fora do clube. ‘O Geraldo esteve comigo em grandes momentos. Não só dentro do clube, mas também fora. Somos amigos de verdade e a nossa amizade ultrapassa as quatro linhas. Sou muito grato pela nossa amizade’, afirmou.

Ainda de acordo com Michel, não só ele, mas todo o grupo alvinegro continua na torcida pelo meio-campista. ‘Somos torcedores do Geraldo. Aonde ele for, estaremos torcendo pelo sucesso dele. Espero que ele continue sendo feliz, como sempre foi aqui no Ceará’, encerrou.