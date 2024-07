Com novo recorde mundial, ucraniana consolida favoritismo em Paris 2024

Atual campeã mundial do salto em altura, Yaroslava Mahuchikh, de 22 anos, não estava nem perto de ter nascido quando o recorde mundial da sua modalidade foi marcado: um salto de 2,09 metros da búlgara Stefka Kostadinova, em 1987. No último domingo, 7, depois de passar por 2,07 metros, sua melhor marca na carreira, resolveu ousar, colocando o sarrafo em 2,10 metros, e quebrou uma das registros mais antigos do atletismo.

“Meu treinador me disse que talvez eu devesse parar porque os Jogos Olímpicos estão chegando – claro que isso é mais importante – mas eu senti que poderia fazer isso e, para ser sincera, queria tentar o recorde mundial – e eu fiz isso na minha primeira tentativa”, disse logo após a vitória.

Apesar de ter rejeitado sugestões de que o salto a torna a favorita para os Jogos de Paris, que começam em 26 de julho, não há como negar que Yaroslava, bronze em Tóquio 2020, será uma das estrelas. O próprio recorde foi batido na etapa da Diamond League na capital francesa, o que pode tornar ainda mais fácil que a ucraniana repita ou supere o feito.

“Estou ansiosa pelos Jogos Olímpicos aqui. Tenho certeza de que será uma grande competição com um ambiente ainda melhor, mas sei que será difícil e muito competitivo”, ressaltou, tentando amenizar a pressão.

O recorde olímpico, diferente do recorde mundial, foi batido em 2004 pela russa Yelena Slesarenko, com 2,06 metros. Entre os homens, o recorde mundial é do cubano Javier Sotomayor, com 2,45 metros saltados em 1993.

Os 5 melhores resultados da história do salto em altura feminino:

2,10 m: Yaroslava Mahuchikh, Ucrânia(2024)

2,09 m: Stefka Kostadinova, Bulgária (1987)

2,08 m: Stefka Kostadinova, Bulgária (1986)

2,08 m: Kajsa Bergqvist, Suécia (2006)

2,08 m: Blanka Vlašić, Croácia (2009)