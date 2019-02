Com má campanha na Libertadores, Peñarol demite treinador

Longe de repetir o mesmo desempenho que o levou ao vice-campeonato da última Copa Libertadores da América, o Peñarol anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Gregorio Pérez, que estava em sua quinta passagem à frente da equipe. A decisão ocorreu mesmo após a vitória por 2 a 0 sobre o El Tanque Sisley, neste fim de semana, pelo Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio.

Este fato mostra que foi a má campanha no início da fase de grupos da Libertadores que determinou a saída de Pérez. Último colocado da chave 8, o Peñarol perdeu as duas partidas que disputou até aqui no torneio, contra Godoy Cruz e Atlético Nacional. O jogo contra os colombianos foi considerado um dos maiores vexames do clube em competições internacionais, uma vez que os uruguaios foram goleados por 4 a 0 em pleno Estádio Centenário.

De acordo com a imprensa local, o Peñarol estaria interessado na contratação de Jorge da Silva, que hoje comanda o Banfield, da Argentina. A equipe espera retomar os bons resultados que obteve com Diego Aguirre, que deixou o clube em setembro do ano passado para trabalhar no futebol do Catar.