Com lesão, Glover Teixeira desfalca o UFC São Paulo

O UFC São Paulo, marcado para 22 de setembro e com ingressos custando até 2.700 reais, ficará desfalcado de um dos atletas da luta principal do evento. De acordo com a Ag. Fight, o brasileiro Glover Teixeira, da categoria meio-pesado, não participará por causa de lesão no ombro, que o incomodava em treinamentos desde sua última luta, em julho.

até o momento, o UFC ainda não confirma a desistência do atleta nem a lesão, mas a reação do adversário, Jimi Manuwa, nas redes sociais foi imediata: sem saber se participará do evento ou se terá outro adversário, publicou um emoji sinalizando raiva.

🤬 — JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) August 14, 2018

Em sua última luta, em julho, Glover Teixeira foi derrotado em Hamburgo (Alemanha) por Corey Anderson por decisão unânime.