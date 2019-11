Com lesão confirmada, Fabinho não jogará Mundial de Clubes pelo Liverpool

Um dos jogadores mais importantes para o esquema tático do Liverpool, o brasileiro Fabinho está fora do Mundial de Clubes, que será disputado no próximo mês, no Catar. O volante se lesionou durante partida contra o Napoli, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira. Após exames mais aprofundados, foi confirmado o desgaste nos ligamentos do tornozelo esquerdo do jogador.

Ao confirmar a gravidade da lesão, o clube anunciou que Fabinho ficará de fora dos jogos da equipe até o final do ano. Como o Liverpool fará sua estreia no Mundial no dia 18 de dezembro, o jogador não terá a chance de enfrentar o Flamengo, em uma eventual decisão entre os clubes europeu e sul-americano. O primeiro adversário do clube inglês ainda não é conhecido, porém o Monterrey, do México, desponta como o favorito.

We can confirm Fabinho suffered ankle ligament damage during our encounter with Napoli. — Liverpool FC (@LFC) November 29, 2019

Fabinho é titular absoluto do Liverpool formando o meio-campo ao lado de Henderson e Wijnaldum. O volante chegou aos Reds na temporada passada e rapidamente ganhou a posição, com muita vitalidade na marcação, além de participar da construção ofensiva da equipe.