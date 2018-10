Com Leandrinho, Flamengo faz amistoso contra time da NBA nesta sexta

O time de basquete do Flamengo enfrenta o Orlando Magic nesta sexta-feira, no Amway Center, em Orlando, a partir das 20h (de Brasília), em amistoso da pré-temporada da NBA. O clube carioca anunciou a contratação do ala-armador Leandrinho, do Franca, apenas para a partida contra o Magic.

O ala-armador de 35 anos disputou 16 temporadas em franquias da NBA e foi campeão da liga americana em 2015, com o Golden State Warriors. O Flamengo também contará com o pivô Anderson Varejão, de 36 anos, que passou 15 temporadas na NBA.

O Flamengo já jogou contra o Magic em duas oportunidades e foi derrotado em ambas: 106 x 88, no Rio, em 2014 e 90 x 73, em Orlando, em 2015.