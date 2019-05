Com jejum de Ramadã e show de Kawhi, finais da NBA são definidas

O Portland Trail Blazers eliminou o Denver Nuggets no último domingo, 12, e está na final da conferência oeste da NBA. A equipe contou com 37 pontos e nove rebotes do ala-armador C.J. McCollum para avançar. No leste, Kawhi Leonard marcou 41 pontos e foi o destaque na classificação do Toronto Raptors para a final, após vitória sobre o Philadelphia 76ers.

A rodada decisiva também ficou marcada pelo empenho do turco Enes Kanter, dos Blazers, que jogou 40 minutos em jejum e com o ombro deslocado. O pivô do Portland cumpria as regras exigidas pelo Ramadã, nono mês do calendário islâmico, que prevê que os seguidores não podem se alimentar, beber água e ingerir medicamentos entre o nascer e pôr do sol.

A partida decisiva contra os Nuggets, para o azar de Kanter, começou na tarde do domingo. O pivô precisou acordar às 3h45 da manhã para fazer sua única refeição – à base de macarrão, salada e barras de proteína – até o início da partida.

Kanter precisou marcar Nikola Jokic, melhor jogador do Denver, e ainda anotou 12 pontos e 13 rebotes na vitória por 100 a 86, que sacramentou, no jogo 7, a classificação dos Blazers para as finais do oeste.

Os Raptors, por sua vez, contaram com um show de Kawhi Leonard para eliminar o Philadelphia 76ers no jogo 7. O ala terminou a partida com 41 pontos, oito rebotes e três assistências, além de marcar a cesta da vitória, no estouro do cronômetro, depois de a bola quicar quatro vezes no aro antes de entrar. A cesta incrível foi frustrante para o pivô Joel Embiid, destaque do Philadelphia, que deixou a quadra do Air Canada Centre aos prantos.

O Toronto, segundo colocado no leste, enfrentará o líder Milwaukee Bucks, que eliminou o Boston Celtics na semifinal, por 4 a 1. No oeste, o Portland jogará contra o líder da conferência e atual bicampeão da liga, o Golden State Warriors.

Confira os jogos das finais de conferência da NBA (hora Brasília):

14/05: Portland Trail Blazers x Golden State Warriors (22h)

15/05: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks (21h30)

16/05: Portland Trail Blazers x Golden State Warriors (22h)

17/05: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks (21h30)

18/05: Golden State Warriors x Portland Trail Blazers (22h)

19/05: Milwaukee Bucks x Toronto Raptors (20h)

20/05: Golden State Warriors x Portland Trail Blazers (22h)

21/05: Milwaukee Bucks x Toronto Raptors (21h30)

Se necessário (sem hora definida):

22/05: Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

23/05: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

24/05: Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

25/05: Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

26/05: Portland Trail Blazers x Golden State

27/05: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks