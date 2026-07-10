Com gol no fim, Espanha vence Bélgica e avança à semifinal contra a França

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A Espanha garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo ao vencer a Bélgica por 2 a 1. Fabián Ruiz abriu o placar, mas De Ketelaere empatou. O gol da vitória, decisivo e marcado por Mikel Merino no fim do segundo tempo após falha do goleiro reserva, selou o confronto. A Fúria enfrentará a França na próxima terça-feira.

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A Espanha está na semifinal da Copa do Mundo. Com gols de Fabián Ruiz e Mikel Merino, venceu a Bélgica por 2 a 1 nesta sexta, 10. De Ketelaere marcou pelos belgas. O jogo foi marcado pela troca de passes espanhola e mais uma vez um gol no fim do jogo para garantir a vitória. O adversário espanhol na semifinal será a França, em jogo na próxima terça, 14, às 16h (horário de Brasília).

As primeira chances espanholas não levaram perigo ao gol de Courtois. Dentro da área, Rodri chutou em cima de Ngoy que também parou chute de Baena aos 12 minutos. A Bélgica também chegou ao setor ofensivo, e como a adversária, errou nas finalizações. Aos 20 minutos, Lamine Yamal aproveitou o pivô de Oyarzabal e finalizou para fora.

A Espanha pressionou na volta da parada para hidratação. A dupla pela direita Yamal e Pedro Porro fez uma tabela, e o lateral se descolou da marcação de Doku. O espanhol cruzou rasteiro para Dani Olmo finalizar, Courtois defendeu a primeira, mas no rebote Fabián Ruiz aproveitou, a bola ainda bateu em Castagne antes de morrer no fundo da rede aos 29 minutos da primeira etapa. O meia do PSG foi escolha do técnico Luis de la Fuente para entrar como titular no lugar de Pedri.

Após o gol, Yamal se soltou no jogo. Aos 32 minutos, arriscou jogada individual pela direita, foi conduzindo por dentro e só foi parado com falta de Doku logo antes da meia lua. Ele mesmo cobrou, forçando defesa de Courtois. Seis minutos depois, avançou pela mesma região do campo, se livrou de dois marcadores e chutou pela rede do lado de fora.

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O time de Luis de la Fuente controlava o jogo com sua posse de bola, sem dar espaço para o adversário, mas no lance seguinte, a Bélgica foi eficiente para buscar o empate aos 39 minutos. No tiro de meta de Courtois, a bola viajou para o campo espanhol, e depois de um bate e rebate, Trossard recuperou a bola na frente da área e começou a jogada do gol pela direita. O camisa 10 passou para Castagne, travado no primeiro cruzamento. De Bruyne se juntou aos companheiros, deu passe providencial para livrar a marcação do lateral direito que cruzou mais uma vez. De Ketelaere venceu Cubarsí no jogo aéreo e cabeceou para o fundo da rede. O jogo foi empatado em 1 a 1 para o intervalo. O gol sofrido por Unai Simón quebrou uma sequência recorde de minutos sem levar gols.

Aos 3 minutos do segundo tempo, Pau Cubarsí lançou bola longa para seu companheiro de Barcelona, Yamal que saiu cara a cara com o goleiro Courtois. O belga do Real Madrid se deu melhor, e também foi sinalizado o impedimento no lance. A Espanha trocou passes contornando a área belga, e o atacante finalizou mais uma vez na entrada da área e depois pela direita em seu movimento característico puxando para dentro.

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Menos recuada do que no primeiro tempo, a Bélgica apostou no contra-ataque pela esquerda. Doku puxou duas jogadas promissoras: na primeira fez boa tabela de De Bruyne e Doku, cruzamento, rebote de De Cuyper chutar pelo lado de fora da rede. Em um segundo lance, Doku recuperou a bola, avançou com velocidade pela esquerda e encontrou belo passe entre os marcadores para Raskin ir ao fundo de campo e cruzar. Laporte cabeceou e a bola ainda bateu em Rodri. Os belgas reclamaram de pênalti, que não foi marcado pelo árbitro de campo.

Líder em finalizações na partida, aos 17 minutos, Yamal driblou um marcador dentro da área, passou para Oyarzabal que chutou meio sem ângulo, mas exigiu uma defesa de Courtois. Cinco minutos depois, o goleiro belga caiu no campo sinalizando um incômodo na coxa esquerda; ele tentou seguir em campo depois da parada para hidratação, mas foi substituído por Lammens, e saiu do campo chorando.

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A tristeza de Courtois aumentou ao ver seu substituto falhar. Com a defesa belga postada, o zagueiro Cubarsí avançou e arriscou um chute de fora da área aos 42 minutos. Lammens não segurou, e Merino aproveitou o rebote. Pelo segundo jogo consecutivo, o atacante do Arsenal saiu do banco para fazer o gol da vitória e classificação para a Espanha.

A Bélgica novamente escapou pela esquerda em busca do empate com Doku. O atacante lançou Saelemaekers que cruzou. Laporte cruzou para impedir que a bola chegasse em Lukaku, livre na frente da pequena área. Como bem sabe fazer, a Espanha trocou passes até o apito final. A campeã do mundo em 2010 faz sua melhor campanha desde o título.

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