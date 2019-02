Com gol decisivo, Danilo confirma sina de brilhar no Majestoso

O meia Danilo, mais uma vez, deixou o gramado como herói em um clássico entre Corinthians e São Paulo. Neste domingo, foi dele o gol que deu a vitória por 1 a 0 aos alvinegros, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no Pacaembu.

A sina de brilhar em Majestosos acompanha o camisa 20 do Timão desde que ele defendia o outro lado. Pelo Tricolor, o armador que foi campeão do Paulistão, da Libertadores, do Mundial de Clubes e do Campeonato Brasileiro colecionou quatro vitórias e três empates contra o rival do Parque São Jorge e anotou três gols.

Agora defendendo o Corinthians, Danilo novamente vem caindo nas graças da torcida por jogar bem diante dos são-paulinos. São quatro vitórias, um empate e uma derrota, com três gols marcados.

‘Graças a Deus, as coisas vem acontecendo para mim em clássicos. Tenho que continuar trabalhando para seguir assim’, disse o jogador, já pensando no duelo de quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, pela Libertadores. ‘Vencer o São Paulo foi importantíssimo, é um jogo que dá moral, que dá confiança. Vamos continuar nos preparando para fazer um bom jogo lá na Venezuela’.

Depois da partida, Tite fez elogios ao atleta e admitiu que o vê rendendo mais como único articulador do time – Alex, que costuma dividir a função com Danilo, foi preservado diante do São Paulo.

‘Quando joga por dentro, o Danilo produz mais. Quando dizem: ah, vai ser titular? Joga Douglas ou joga Alex? Não sei, mas coloco sempre o Danilo, eu que o coloquei para jogar por dentro, antes ele jogava mais caindo pela lateral’, disse o treinador, já prevendo uma briga acirrada pelas vagas no meio-campo quando Douglas estiver em condições de jogar 90 minutos.

‘Às vezes, o Danilo pode jogar com dois armadores, mas não é o melhor para ele. Individualmente, sei que é melhor para ele jogar por dentro, mas tenho que pensar no conjunto’, acrescentou.