Com gol de Scholes, United vence o Bolton e cola no líder City

Londres, 14 jan (EFE).- O veterano meio-campista Paul Scholes, que se aposentou em junho do ano passado, mas retornou aos gramados no começo deste ano, fez o primeiro gol do Manchester United na vitória por 3 a 0 deste sábado sobre o Bolton, que fez com que os ‘Diabos Vermelhos’ igualassem a pontuação do líder do Campeonato Inglês.

Na vice-liderança, o United tem os mesmos 48 pontos do Manchester City, que na próxima segunda-feira fechará a 21ª rodada visitando o Wigan.

Com o lateral Rafael entre os titulares e o irmão dele, Fábio, no banco de reservas, o time do técnico Alex Ferguson teve um pênalti desperdiçado por Rooney, aos 22 minutos do primeiro tempo. No entanto, ainda antes do intervalo, aos 45, Scholes chutou rasteiro e fez 1 a 0.

Mesmo na penúltima posição da ‘Premier League’, o Bolton dificultou a vida da equipe da casa no estádio Old Trafford. O segundo gol foi marcado apenas aos 30 minutos da etapa final, por Welbeck. Pouco depois, aos 39, Carrick também deixou o dele e proporcionou tranquilidade para o United.

O triunfo permitiu que o Manchester se desprendesse o Tottenham, que não passou de um empate em casa com o Wolverhampton e agora tem dois pontos a menos que Rooney e companhia, na terceira posição.

Os ‘Spurs’ tinham a chance de se tornarem vice-líderes, caso vencessem um adversário considerado fácil no estádio White Hart Lane e contassem com um tropeço do United, mas, pressionados pela necessidade do resultado e sem sorte, ficaram no 1 a 1 com o 16º colocado do torneio.

Steven Fletcher fez, aos 22 minutos do primeiro tempo, um gol que calou a torcida anfitriã. De tanto tentar, a equipe londrina pelo menos alcançou o empate, aos cinco minutos do segundo, com gol de Modric. A partir daí, o que se viu foi uma grande pressão dos donos da casa, que, contudo, não obtiveram a virada.

O Chelsea, por sua vez, chegou aos 40 pontos, na quarta colocação, derrotando o Sunderland por 1 a 0, no Stamford Bridge. O único gol do time dos brasileiros David Luiz e Ramires foi marcado por Frank Lampard, aos 13 minutos da primeira etapa.

Na sexta posição da tabela, agora com 35 pontos, o Liverpool também vacilou como mandante, empatando sem gols com o Stoke City, oitavo, com cinco pontos a menos.

A 21ª rodada continuará neste domingo, quando o Arsenal visitará o Swansea, que estreia na ‘Premier League’ nesta temporada, e o Newcastle visitará o Queens Park Rangers. EFE