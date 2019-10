Com gol de Neymar, PSG goleia e dispara na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain caminha para mais uma temporada tranquila no Campeonato Francês. Na tarde deste sábado, jogando em sua casa, o Parque dos Príncipes, o brasileiro Neymar foi um dos autores dos gols que massacraram o Angers por 4 a 0, pela oitava rodada do torneio, colocando a equipe parisiense disparada na primeira colocação.

Os gols foram marcados por Sarabia, Icardi, Gueye e Neymar, sendo que o camisa 10 participou de outras jogadas de perigo. Com o resultado, o PSG não só soma 21 pontos, como também abre cinco do segundo colocado, o próprio Angers (16 pontos), que pode ser ultrapassado nesta rodada por conta de outros jogos.

Na próxima rodada, o time comandado por Thomas Tuchel enfrenta o Nice, fora de casa, no dia 18 de outubro, às 15h45 (de Brasília). Já o Angers recebe o Stade Brestois um dia depois, às 15h.

O jogo – Logo nos primeiros minutos, o clube parisiense foi trocando passes e chegou com perigo pelo lado esquerdo, com cruzamento para Paredes, que bateu de primeira para fora. A resposta veio aos oito minutos, também pela esquerda, com Ait Nouri, mas a bola também foi pelo lado de fora da rede. O jogo seguiu dinâmico, com boas participações de Neymar.

Aos 12, enfim, Sarabia marcou o primeiro tento para os donos da casa. Ele recebeu da direita por Herrera, entrou na área no meio de dois marcadores e bateu colocado, estreando o marcador. Os visitantes não se intimidaram e foram para cima e, aos 21, Alioui perdeu chance na frente de Navas, chutando mal para fora. Aos 33 o goleiro precisou fazer boa defesa em chute desse mesmo jogador. A partida continuava bastante dinâmica e, aos 36, Neymar recebeu na entrada da área, abriu para Sarabia, que tocou para a área e viu Icardi aparecer livre para ampliar a vantagem.

No retorno do intervalo, continuando com boas participações de Neymar, o PSG foi para cima. O atacante brasileiro, inclusive, recebeu faltas duras durante o jogo, sendo Pereira Lage, advertido com o cartão amarelo, um dos responsáveis. Aos 12, Icardi dominou na área e passou para Bernat, que cruzou para Sarabia. Ele chutou e Thomas salvou em cima da linha, mas no bate e rebate, a bola sobrou para Gueye fazer o terceiro.

Após segura defesa de Navas, o PSG foi em busca do quarto gol com Neymar, que deu um lindo drible na entrada da área e ficou cara a cara com o goleiro, que acabou fazendo uma defesa com o pé, aos 29 minutos. Aos 44, porém, finalmente o brasileiro deixou o dele. Em contra-ataque rápido, o camisa 10 recebeu nas costas da zaga, driblou o goleiro e bateu firme para o fundo das redes, transformando a vitória em goleada por 4 a 0.