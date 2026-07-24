🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Com foco no futebol feminino, CBF se aproxima novamente de gigante dos refrigerantes

Acordo da entidade com a Coca-Cola é válido por duas temporadas e engloba o Brasileirão e a Copa do Brasil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h07 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h11
Duas jogadoras de futebol em campo verde. Uma, à esquerda, veste camisa verde, shorts brancos e meias verdes, dribla a bola. A outra, à direita, de camisa e shorts amarelos, meias amarelas, tenta interceptar a jogada. O estádio está ao fundo
Diany Martins, do Palmeiras, chuta a bola sob pressão de Julia Datoe, do Mirassol, durante a partida entre Palmeiras e Mirassol pelo Brasileiro Feminino 2026 - (Eduardo Carmim/Agencia Press South/Getty Images)
Continua após publicidade
Com foco no futebol feminino, CBF se aproxima novamente de gigante dos refrigerantes Priorizar nos meus resultados Google

A Coca-Cola é a nova patrocinadora oficial das competições femininas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O acordo, válido para as temporadas de 2026 e 2027, contempla o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, reforçando o movimento de grandes marcas em direção ao fortalecimento da modalidade em um momento em que o país se prepara para sediar a Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027. O contrato também abrange, do masculino, o Campeonato Brasileiro (Séries A e B), e a Copa do Brasil.

Com a parceria, a companhia amplia sua presença no esporte e passa a integrar um seleto grupo de empresas que investem no desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, se juntando a marcas como Amazon, Hyundai, Itambé, Uber, Sicoob e Monange, gerenciados pelas agências Heatmap e FSports, detentora dos direitos dos torneios.

O acordo põe fim a um afastamento que durou um quarto de século. A relação entre a Coca-Cola e o futebol brasileiro começou em 1987, quando a marca patrocinou a Copa União e estampou simultaneamente a camisa da maioria dos grandes clubes do país. Após anos de destaque, o contrato foi encerrado no início dos anos 2000 em meio a litígios judiciais com a CBF, abrindo espaço para a Ambev assumir a seleção brasileira e afastando a gigante das bebidas das competições nacionais.

A Coca-Cola, no entanto, é parceira oficial da Fifa há décadas e apoiou a primeira Copa do Mundo Feminina da Fifa, realizada em 1991. “Estamos construindo um ecossistema cada vez mais robusto, capaz de gerar valor para patrocinadores, clubes, atletas e torcedores, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento sustentável da modalidade”, destaca Ruskaya Zanini, Chief Operating Officer (COO) da FSports.

Siga
Continua após a publicidade

O contrato, cujos valores não foram revelados, prevê ampla entrega de mídia e oportunidades de ativação durante as competições, incluindo exposição em painéis de LED, placas estáticas, backdrops de entrevistas, produção de conteúdo digital e ações especiais voltadas para torcedores, atletas e demais públicos envolvidos com a modalidade.

Para Rene Salviano, fundador e CEO da Heatmap, o acordo reflete uma mudança de percepção do mercado sobre o papel do futebol feminino no país. “Com o Brasil prestes a receber a Copa do Mundo, as marcas entendem cada vez mais que investir no futebol feminino significa apoiar toda uma cadeia de desenvolvimento que começa nas competições nacionais e chega à Seleção Brasileira”, afirma Salviano.

Publicidade
TAGS:
CBF
Coca-Cola
Esporte
Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).