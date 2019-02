Com efeito suspensivo, Carlinhos reforça o São Paulo

Por AE

São Paulo – O São Paulo teve sucesso em mais uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ganhou novo reforço para o seu meio-de-campo no duelo com o Ceará, sábado, no Estádio do Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube conseguiu um efeito suspensivo que libera o volante Carlinhos Paraíba para o duelo de sábado.

Carlinhos foi expulso no clássico contra o Santos, disputado em 28 de agosto,e suspenso em um primeiro julgamento por duas partidas. Agora, porém, o departamento jurídico do São Paulo conseguiu um efeito suspensivo que libera o jogador a participar do confronto com o Ceará. Ainda não está definido quando o volante voltará a ser julgado.

O departamento jurídico do São Paulo já havia conquistado sucesso em outro caso nesta semana. Expulso no jogo contra o Coritiba, no dia 27 de julho, o volante Denilson teve a sua pena reduzida para apenas um jogo na quinta-feira pelo STJD e agora tem condições legais de entrar em campo pelo São Paulo contra o Ceará, já que cumpriu anteriormente a suspensão automática pelo cartão vermelho.