Com efeito suspensivo, Carlinhos Paraíba pode enfrentar o Ceará

O departamento jurídico do São obteve nesta sexta-feira um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que dá a Carlinhos Paraíba condições de enfrentar o Ceará às 18 horas (de Brasília) deste sábado, no Morumbi. O meio-campista terá um novo julgamento em data ainda não definida.

O jogador foi julgado e punido com duas partidas de gancho por conta da expulsão no clássico contra o Santos, em 28 de agosto. Carlinhos já cumpriu a suspensão automática no jogo seguinte, contra o Fluminense, e terá a pena imposta pelo STJD julgada novamente por conta do efeito suspensivo.

Com Carlinhos Paraíba, Adilson Batista fica somente com um desfalque – Dagoberto, que recebeu seu terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio, no domingo – e ganha uma dúvida. Carlinhos disputa uma vaga no meio-campo com Denilson, que escapou de punição no STJD e já está recuperado de estiramento na coxa esquerda.

Denilson foi preparado durante a semana para substituir Carlinhos Paraíba, chegando a treinar como titular na quarta-feira. Nesta sexta-feira, Adilson Batista deve definir qual dos dois iniciará o confronto contra o Ceará.

A provável escalação do Tricolor neste sábado é Rogério Ceni; Piris, João Filipe, Rhodolfo e Juan; Wellington, Denílson (Carlinhos Paraíba), Casemiro e Cícero; Lucas e Henrique.