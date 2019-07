zoom_out_map 1/16 Crismery Santana, da República Dominicana, em ação pelo Levantamento de Pesos (Guadalupe Pardo/Reuters)

zoom_out_map 2/16 A brasileira Karol Ribeiro em ação pelo Aberto Feminino de Surfe na Praia de Punta Rocas, em Lima (Alexandre Loureiro/COB/.)

zoom_out_map 3/16 Nicolas Capogrosso, da Argentina, comemora o triunfo do Canadá por 2 a 0 na disputa pelo bronze, no Vôlei de Praia (Silvia Izquierdo/AP)

zoom_out_map 4/16 Nicolas Capogrosso e Julian Azaad, da Argentina, comemoram após garantirem o bronze pelo Vôlei de Praia (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 5/16 Brody Malone, dos Estados Unidos, concentrado antes do início da final do Cavalo com Alças pela Ginástica Artística, em Lima (Susana Vera/Reuters)

zoom_out_map 6/16 Thiago Dealtry, do Brasil, mergulha para a bola durante partida contra a Venezuela, pelo Vôlei de Praia (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 7/16 Angela Rebouças e Carolina Horta comemoram após garantirem o bronze para o Brasil em duelo contra Cuba pelo Vôlei de Praia (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 8/16 Leodan Pezo Saboya, do Peru, sofre um corte no rosto durante luta de Boxe, no Coliseo Miguel Grau, em Lima (Ivan Alvarado/Reuters)

zoom_out_map 9/16 Fernando Saraiva, do Brasil, durante sua performance na competição masculina de Levantamento de Peso (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 10/16 Luis Manuel Lauret, de Cuba, Fernando Saraiva, do Brasil, e Raul Manriquez, do México, posam no pódio com suas medalhas de prata, ouro e bronze, respectivamente, pela competição de Levantamento de Pesos (Cris Bouroncle/AFP)

zoom_out_map 11/16 Arthur Zanetti, do Brasil, em ação na Ginástica Artística, no ginásio Polideportivo Villa El Salvador, em Lima (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 12/16 Arthur Zanetti, do Brasil, disputando a final de Argolas, no ginásio Polideportivo Villa El Salvador, em Lima (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 13/16 Arthur Zanetti do Brasil, Fabian De Luna do México e Federico Molinari da Argentina no pódio posados para uma 'selfie', no ginásio Polideportivo Villa El Salvador, em Lima (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 14/16 A brasileira Bruna De Paula comemorando depois de marcar contra a Argentina pela final de Handebol Feminino, em Lima (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 15/16 O técnico do Brasil, Jorge Duenas, comemora depois que sua equipe derrotou a Argentina e garantiu a medalha de ouro pelo Handebol Feminino (Sergio Moraes/Reuters)