Com cirurgia, Neymar começa a sua Copa do Mundo neste sábado

Na mesma cidade onde a seleção brasileira protagonizou um dos maiores vexames da história das Copas, Neymar dá o seu passo inicial e o mais decisivo na reta final de preparação para o Mundial da Rússia. Neste sábado, a partir das 9 horas, o atacante do Paris Saint-Germain passa por cirurgia no quinto metatarso do pé direito. E a sua participação no torneio passa diretamente por Belo Horizonte.

Neymar se lesionou no último domingo, durante a vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, mas a decisão pela cirurgia não foi imediata. Pelo contrário, ainda mais que o diagnóstico da sua contusão não foi preciso, com a primeira avaliação sendo de que o atacante havia sofrido apenas uma fissura no pé direito.

Na quinta-feira, porém, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, revelou que Neymar havia fraturado o quinto metatarso, o que o levou a aumentar a previsão do período de afastamento de Neymar dos gramados para até três meses, o que praticamente encerra a possibilidade de o jogador voltar a defender o PSG na temporada 2017/2018 do futebol europeu.

Esse fim precoce do primeiro ano de Neymar, aliás, foi motivador para a divulgação de informações divergentes sobre o tratamento a ser adotado com o jogador. O clube gostaria de aproveitar o brasileiro o quanto antes, por isso, encarava a possibilidade de operá-lo como última alternativa.

A postura de Neymar era oposta, pois o Mundial é, neste momento, o caminho mais curto para torná-lo o melhor jogador do mundo, encerrando o domínio da premiação da Fifa da dupla Messi/Cristiano Ronaldo, iniciada em 2008. Nesta queda de braço, Neymar venceu, até pela gravidade do problema apontado pelo diagnóstico dos exames.

Com tempo para se recuperar e voltar a atuar nos amistosos preparatórios do Brasil para a Copa, a expectativa do craque, do seu estafe e da CBF é a de que ele atinja o auge físico e técnico na Rússia, onde chegaria descansado, ao contrário de rivais envolvidos na disputa da Liga dos Campeões.

“Para uma fratura como essa, que muitas vezes vem silenciosa e acaba com um evento agudo, como aconteceu com o Neymar, não resta dúvida. A melhor e única indicação é o tratamento cirúrgico porque o tratamento conservador dá uma chance muito grande de uma refratura em um prazo muito curto. Não podemos correr esse risco”, justificou Lasmar.

A contagem regressiva para a Copa também passa pelos próximos passos do processo de recuperação de Neymar. Eles até já foram iniciados, pois o craque do PSG conta com sua própria “comissão técnica”, o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Ricardo Martini, que o acompanham desde a época do Santos.

Será com essa dupla que Neymar realizará os primeiros trabalhos da sua recuperação, que não é complicada, mas necessita de cuidados. Especialistas explicam que nas três primeiras semanas ele precisará ficar em repouso, com movimentação limitada, para facilitar a cicatrização do local lesionado com a instalação de um pino.

Depois, então, Neymar iniciará os trabalhos físicos, mais focados em trabalhos de recuperação da força. E assim que esse processo estiver consolidado, o atacante poderá realizar trabalhos sem restrição, ficando próximo de realizar o seu retorno aos gramados.

O que ainda precisa ser definido é onde Neymar vai realizar a maior parte do tratamento. Clube de Lasmar, o Atlético Mineiro enviou um ofício à CBF se colocando à disposição da seleção brasileira. Já o atacante, até por contar com seu estafe, pode utilizar as suas residências no Brasil.

Tudo dependerá, porém, do aval do PSG. E Lasmar garante que não há uma disputa entre o time francês e a CBF. “O relacionamento entre a seleção brasileira e o PSG, e especificamente com o médico do PSG, sempre foi muito bom. Temos um contato muito grande”, comentou.

Enquanto isso, sem Neymar, a seleção fará amistosos contra Rússia e Alemanha no fim de março, parte decisiva para Tite definir os convocados para a Copa do Mundo. Se tudo correr bem na cirurgia deste sábado, Neymar estará entre eles e brilhando na Rússia. “Obstáculos não devem te impedir. Se você encontrar uma parede, não desista. Descubra como escalá-la”, escreveu o craque recentemente no Instagram, acalentando o seu sonho e o do torcedor brasileiro.