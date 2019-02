Com chances de derrubar Joel Santana, meia do Bahia quer a vitória

O técnico Joel Santana deixou o Bahia para treinar o Flamengo e deixou opiniões divergentes. Enquanto os jogadores deixam claro o carinho pelo treinador, a torcida tricolor não ficou contente com a saída repentina de Joel. Em entrevista coletiva, o jovem Gabriel falou sobre o reencontro com o comandante flamenguista, que pode ser demitido no clube do Rio de Janeiro.

‘Todos nós gostamos do Joe, mas se alguém tiver que cair, tem que ser do lado de lá’, revelou a revelação do Bahia. Perguntado sobre as deficiências do setor ofensivo da equipe, o garoto foi direto. ‘A culpa é de todo o grupo. Quando tomamos um gol, a culpa é do pessoal da frente que também não apertou a marcação’.

No Campeonato Baiano, Gabriel se destacou nas cobranças de faltas, sempre dando assistências para gols, principalmente, de Rafael Donato, hoje no Cruzeiro. Com a chegada do veterano Mancini, o meia perdeu o cargo. ‘Ele é um excelente batedor. Todos conhecem a fama dele. Quando precisar, estarei aqui, mas o Mancini é o cobrador oficial’, ressaltou.

Outra mudança promovida pelo técnico Paulo Roberto Falcão foi no posicionamento do jovem meio campista, que passou a atuar mais recuado. ‘Faço o que o professor pedir. Nessa formação eu tenho que marcar e darei meu máximo. Se der pra criar alguma coisa, melhor. A culpa não é do professor, eu que tenho que tomar a iniciativa para criar uma jogada’, finalizou.