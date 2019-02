Com cesta da Rússia no fim, Brasil sofre primeira derrota

Depois de uma boa reação no último quarto, a seleção brasileira de basquete levou uma cesta de três pontos a seis segundos do fim e perdeu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Londres, por 75 a 74 para a Rússia.

Leia mais:

Scheidt e Prada continuam na vice-liderança geral da Star

A equipe do técnico Rubén Magnano fez um bom primeiro quarto e terminou vencendo por 20 a 15. A reação russa, no entanto, começou no período seguinte, e no intervalo o Brasil já perdia por 40 a 32. O treinador do Brasil mexeu na equipe, e no terceiro quarto a diferença caiu para seis pontos. No último período os brasileiros reagiram e conseguiram voltar à frente, mas a cesta de 3 pontos de Fridzon garantiu a vitória russa.

Leia mais:

Esquiva Falcão passa por Migitinov e chega às quartas

Com o resultado, a seleção brasileira chegou a cinco pontos e está em segundo lugar no grupo B, aguardando ainda o fim da rodada desta quinta. A Rússia lidera de forma isolada, com seis. A próxima partida será sábado, contra a China, que venceu apenas um dos três jogos que disputou até agora.

(Com agência EFE)