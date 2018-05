Com brasileiros, Rússia e Polônia divulgam pré-convocados à Copa

A anfitriã Rússia e a Polônia, ambas cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018, revelaram nesta sexta-feira suas listas de atletas pré-convocados ao Mundial. Ambas contam com jogadores nascidos no Brasil: o lateral Mário Fernandes, pela Rússia, e o zagueiro Thiago Cionek, pela Polônia. O goleiro Guilherme Marinato, do campeão russo Lokomotiv, apareceu na lista de “suplentes” da Rússia e não deve participar do torneio.

Ao contrário de Tite, que na próxima segunda-feira divulgará apenas os 23 convocados da seleção brasileira, o técnico russo Stanislav Cherchesov optou por uma lista de 28 jogadores que viajarão para os treinos do time, além de divulgar os nomes dos sete “suplentes”, que dificilmente irão ao Mundial. Até o dia 4 de junho, a lista de Cherchesov deve ser reduzida aos 23 nomes que serão inscritos no torneio.

Da relação de 28 nomes, apenas três jogadores são de clubes de fora da Rússia: o meia-atacante do Villarreal Denis Cheryshev, o defensor do Fenerbahçe Roman Neustaedter e o goleiro do Brugge Vladimir Gabulov. Alexander Kokorin, atacante do Zenit, é a ausência mais sentida, por não ter se recuperado de uma grave lesão no joelho.

Fedor Smolov, do Krasnodar, e Artyom Dzyuba, do Arsenal Tula, são os destaques do setor ofensivo, assim como os meias Alexander Golovin e Alan Dzagoev (ambos do CSKA Moscou). A anfitriã da Copa está no grupo A e enfrentará a Arábia Saudita no jogo de abertura da Copa do Mundo em 14 de junho, em Moscou. Depois, pegará o Egito, no dia 19, em São Petersburgo, e o Uruguai, em 25 de junho, em Samara.

Os pré-convocados da Rússia:

Goleiros: Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrei Lunev (Zenit St. Petersburg).

Defensores: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscou), Roman Neustadter (Fenerbahçe), Konstantin Rausch (Dínamo de Moscou), Andrei Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit St, Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moscou).

Meio-campistas: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moscou), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moscou), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Alexander Tashaev (Dínamo de Moscou), Denis Cheryshev (Villarreal).

Atacantes: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moscou).

Suplentes: Guilherme Marinato (Lokomtiv Moscou), Vladislav Ignatyev (Lokomotiv Moscou), Dmitry Kombarov (Spartak Moscou), Denis Glushakov (Spartak Moscou), Anton Shvets(Akhmat Grozny), Anton Zabolotny, Dmitry Poloz (Zenit St. Petersburg).

Polônia aposta no artilheiro Lewandowski

Robert Lewandowski durante a Eurocopa de 2016, na França Robert Lewandowski durante a Eurocopa de 2016, na França

A Polônia, que está no grupo H da competição ao lado de Colômbia, Japão e Senegal, optou por divulgar uma lista de 35 pré-convocados, entre eles o zagueiro Thiago Cionek, que atua pelo SPAL, da Itália, nasceu no Brasil e se naturalizou polonês. Os destaques são astro Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Szczesny, goleiro reserva da Juventus, Fabianski, do Swansea City, Piszczek, do Borussia Dortmund, e Kuba, do Wolfsburg, que havia ficado fora da lista para os amistosos disputados em março. A relação final com 23 jogadores será divulgada apenas no dia 4 de junho, informou o comunicado da entidade.

Os pré-convocados da Polônia

Goleiros: Bialkowski (Ipswich Town – Inglaterra), Fabianski (Swansea), Skorupski (Roma) e Szczesny (Juventus);

Defensores: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Glik (Monaco), Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Kaminski (Stuttgart), Kedziora (Dínamo de Kiev), Pazdan (Legia Varsóvia) e Piszczek (Borussia Dortmund);

Meio-campistas: Blaszczykowski (Kuba) (Wolfsburg), Dawidowicz (Palermo), Frankowski (Jagiellonia Bialystok – Polônia), Goralski (Ludogorets), Grosicki (Hull City), Kadzior (Gornik Zabrze – Polônia), Krychowiak (West Bromwich), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze – Polônia), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan – Polônia), Maczynski (Legia Varsóvia), Pesko (Lechia Gdansk), Rybus (Lokomotiv Moscou), Szymanski (Legia Varsóvia), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Gornik Zabrze – Polônia);

Atacantes: Kownacki (Sampdoria), Lewandowski (Bayern de Munique), Milik (Napoli), Piatek (Nieciecza – Polônia), Teodorczyk (Anderlecht) e Wilczek (Brondby – Dinamarca).

Técnico: Adam Nawalka

(com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)