Com brasileiro no time, Washington Nationals é campeão da MLB pela 1ª vez

A Major League Baseball (MLB), a liga americana de beisebol, tem um novo campeão: pela primeira vez em sua história o Washington Nationals levantou o troféu ao derrotar o Houston Astros por 6 a 2 nesta quarta-feira 30, no último duelo da World Series, a série de sete jogos finais da temporada, vencida por 4 a 3.

O time vencedor conta com um brasileiro, o catcher Yan Gomes, que se juntou a Paulo Orlando, até então o único atleta do país a conquistar o título, em 2015, pelo Kansas City Royals em 2015.

Gomes, que completou em 2019 sete anos na MLB, foi titular em quatro jogos da série. Natural de Mogi das Cruzes (SP), ele se mudou com a família para os Estados Unidos aos 12 anos e seguiu carreira na modalidade. Em 2012, estreou pelo Toronto Blue Jays e se tornou o primeiro brasileiro a jogar nas grandes ligas da MLB. Aos 32 anos, chegou ao auge de sua carreira ao participar da vitória desta noite.

O time da capital dos Estados Unidos conseguiu outro feito inédito ao se tornar a primeira equipe a ganhar os quatro jogos necessários para o título fora de casa. Durante a temporada regular, o Washington Nationals terminou na segunda colocação da divisão leste da Liga Nacional com 93 vitórias e 63 derrotas, se classificando aos playoffs na repescagem quando eliminou o Milwaukee Brewers.

Para chegar ao título, a equipe derrotou o favorito Los Angeles Dodgers e o St. Louis Cardinals na final da conferência. Na World Series, que chegou a sete jogos, um fato inusitado: só o time visitante ganhou jogos na série.

Os Nationals abriram 2 a 0 ao levar as primeiras partidas em Houston, perdeu as três partidas seguintes em casa, na capital, e virou novamente a decisão ao ganhar as duas partidas finais em Houston. É o primeiro título no beisebol de uma equipe de Washington desde os Senatorss em 1924.

(com Estadão Conteúdo)