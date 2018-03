Com ar de enfado, Ronaldinho Gaúcho se filia ao PRB

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho se filiou ao Partido Republicano Brasileiro (PRB), em Brasília, na tarde desta terça-feira, em evento transmitido ao vivo na página do perfil do partido. Depois de se aventurar no futsal e na carreira musical, Ronaldinho agora pode pensar em sair candidato – ele já ensaiava este movimento no fim do ao passado

Na solenidade, o irmão-empresário de Ronaldinho, Assis, também filiado, foi festejado e foi quem tomou o microfone para falar em nome da dupla de ex-boleiros – ambos estavam de camiseta e Ronaldinho usava tênis, com cara de enfado, usava touca e se distraía olhando o celular. Ele não falou nada na cerimônia, apenas assinou a ficha de filiação e posou ao lado dos caciques do partido.

Em seu rápido discurso, de pouco mais de dois minutos, Assis disse confiar no projeto do PRB. “Nós nos preocupamos com nosso país, é um grande prazer acreditar em algo que vai ajudar a população, algo que vai ser útil à sociedade. Acreditamos no projeto de inovação do partido para ajudar as pessoas.”