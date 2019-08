Com apoio do tio e de olho em Tóquio, Carol Meligeni está na semi do Pan

A tenista brasileira Carol Meligeni está perto de repetir a história vencedora da família nos Jogos Pan-Americanos. Seu tio, Fernando Meligeni, foi campeão do torneio de simples em Santo Domingo, na República Domincana, em 2003. A paulista de 23 anos chegou nesta sexta 2, às semifinais do torneio feminino do Pan de Lima ao vencer a mexicana Renata Zarazua por 2 sets a 0, em apenas 50 minutos de partida. Se conseguir uma vaga na final, Carol garante um lugar em Tóquio-2020 – além de pelo menos uma medalha de prata para o país.

Fernando Meligeni está em Lima com os familiares para acompanhar a nova atleta da família. Ele fez uma publicação em sua conta no Instagram para exaltar o feito da sobrinha. “A vida é feita de sonhos e de atitude. Mais uma apresentação de gala. Parabéns. Amanhã tem mais”, escreveu já projetando o confronto da semifinal.

O ex-tenista de 48 anos nasceu na Argentina, mas sempre atuou pelo Brasil, país onde cresceu, e conquistou uma das 14 medalhas de ouro do país nos Jogos Pan-Americanos de 2003. Terceira tenista do país mais bem ranqueada no ranking mundial (ela está na 334ª colocação), Carol espera repetir o feito de seu tio e conquistar mais uma medalha para família.