Com apendicite, tenista Bruno Soares é cortado da Olimpíada de Tóquio

O Time Brasil sofreu um importante desfalque nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O tenista Bruno Soares foi diagnosticado com apendicite e teve de ser cortado, informou o Comitê Olímpico do Brasil (COB) na madrugada desta quarta-feira, 21. Com isso, seu habitual parceiro Marcelo Melo passará a fazer dupla com Marcelo Demoliner.