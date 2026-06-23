Colômbia x RD Congo na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Colômbia e RD Congo se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A Colômbia busca a classificação antecipada após vencer na estreia, enquanto a RD Congo vem de um empate histórico com Portugal. Saiba os detalhes do confronto decisivo e onde assistir ao vivo.

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Colômbia e República Democrática do Congo vão jogar nesta terça-feira, 23, às 23h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Guadalajara, no México.

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A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia. Os gols colombianos foram marcados por Daniel Muñoz, Luis Díaz e Jaminton Campaz. Uma vitória no confronto de hoje classifica a seleção sul-americana para a próxima fase.

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Do outro lado, a República Democrática do Congo conseguiu um resultado histórico ao empatar em 1 a 1 com Portugal na primeira rodada. Apesar de ter saído atrás no placar logo aos 6 minutos de jogo, a seleção reagiu e empatou com um gol de Yoane Wissa no final do primeiro tempo. O país volta à Copa do Mundo após 52 anos para a sua segunda participação. A primeira foi em 1974, quando ainda competia como Zaire e caiu na fase de grupos. A República Democrática do Congo garantiu a vaga na repescagem internacional após vencer a Jamaica por 1 a 0.

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Como assistir ao jogo entre Colômbia e RD Congo hoje?

Colômbia e República Democrática do Congo vão se enfrentar nesta terça, 23, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Nestor Lorenzo.

República Democrática do Congo: Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kayembe; Mukau, Moutoussamy e Noah Sadiki; Bongonda, Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sebastien Desabre.

Odds para Colômbia x RD Congo:

Resultado final

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Betano: Colômbia (1.57) – Empate (3.80) – República Democrática do Congo (6.50)

Bet365: Colômbia (1.53) – Empate (4.00) – República Democrática do Congo (6.50)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);



Maurizio Mariani (Itália); Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália);



Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália); Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica);



Juan Calderón (Costa Rica); VAR: Marco Di Bello (Itália).

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