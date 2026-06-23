Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Colômbia x RD Congo na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pela 2ª rodada do Grupo K; vitória colombiana classifica a seleção para o mata-mata. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 18h04
ZAPOPAN, MEXICO - JANUARY 17: General view of the stadium before the 3rd round match between Chivas and Queretaro as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Akron Stadium on January 17, 2026 in Zapopan, Mexico. Akron Stadium will host four matches during the upcoming 2026 FIFA World Cup. (Photo by Simon Barber/Getty Images)
Estádio de Guadalajara, no México, será o palco da partida entre Colômbia e RD Congo nesta terça, 23 (Simon Barber/Getty Images)
Continua após publicidade
Colômbia x RD Congo na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Colômbia e República Democrática do Congo vão jogar nesta terça-feira, 23, às 23h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Guadalajara, no México.

+ Brasil pode pegar França ou Alemanha na próxima fase? Entenda

A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia. Os gols colombianos foram marcados por Daniel Muñoz, Luis Díaz e Jaminton Campaz. Uma vitória no confronto de hoje classifica a seleção sul-americana para a próxima fase.

Siga

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Do outro lado, a República Democrática do Congo conseguiu um resultado histórico ao empatar em 1 a 1 com Portugal na primeira rodada. Apesar de ter saído atrás no placar logo aos 6 minutos de jogo, a seleção reagiu e empatou com um gol de Yoane Wissa no final do primeiro tempo. O país volta à Copa do Mundo após 52 anos para a sua segunda participação. A primeira foi em 1974, quando ainda competia como Zaire e caiu na fase de grupos. A República Democrática do Congo garantiu a vaga na repescagem internacional após vencer a Jamaica por 1 a 0.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Colômbia e RD Congo hoje?

Colômbia e República Democrática do Congo vão se enfrentar nesta terça, 23, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Nestor Lorenzo.

República Democrática do Congo: Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kayembe; Mukau, Moutoussamy e Noah Sadiki; Bongonda, Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sebastien Desabre.

Odds para Colômbia x RD Congo:

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: Colômbia (1.57) – Empate (3.80) – República Democrática do Congo (6.50)

Bet365: Colômbia (1.53) – Empate (4.00) – República Democrática do Congo (6.50)

Arbitragem:

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
  • Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
  • Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália);
  • Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica);
  • VAR: Marco Di Bello (Itália).
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).